خبيرة أبراج لمواليد 30 مايو: تحكم فى انفعالاتك

أكدت خبيرة الأبراج عبير فؤاد أنه إذا كنت مولودا في يوم 30 مايو، فإن ذلك يعني أن لديك روح مبادرة ولديك قدرة على الخلق والابتكار، وأنت أيضًا موهوب اجتماعيا لكنك تميل للتشتت والانفعال سريعًا.



وتابعت: "في هذا العام أنت تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل".



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.