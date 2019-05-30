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الخميس 30/مايو/2019 - 01:58 ص

الأميرة العربية تزور مؤسسة "بهية" لدعم محاربات السرطان

الأميرة العربية تزور
غادة موسى
dostor.org/2648237

زارت الأميرة العربية لعام 2018 علا هشام، مؤسسة بهية برفقة المجلس القومى للمرأة تحت رئاسة الدكتورة ماية مرسى وزينب بشير سفيرة الأعمال الخيرية من أجل الحديث مع محاربات السرطان ودعمهم فى مسيرتهم العلاجية.

وقالت "علا" لـ"الدستور" إن الزيارة كانت تدعو للأمل والتفاؤل، وكانت سعيدة ببعض المشاريع الصغيرة التى تقدم عليها المحاربات، كصناعة فوانيس رمضان والإكسسوارت، والتي قاموا بتوزيعها على كل الموجودين، مشيرة إلى أنها زارت غرف الإشعاع، وأحدث الطرق العلاجية للمرض، وقامت بتوزيع الهدايا عليهن بمناسبة عيد الفطر.

لم تكن تلك هى الزيارة الأولى لمؤسسة بهية من قبل الأميرة العربية، بل سبق وشاركت فى مبادرة "ذراعى خط أحمر" مع الدكتورة مها نور صاحبة المبادرة، وقامت بتوزيع الأساور على المحاربات.

علا هشام حصلت على لقب الأميرة العربية فى الموسم الأول من المسابقة التى أقميت فى مدينة القاهرة فى مارس لعام 2018 بعد سحب اللقب من ريم رأفت ملكة جمال مصر لنفس العام.

الأميرة العربية تزور مؤسسة "بهية" لدعم محاربات السرطان
الأميرة العربية تزور مؤسسة "بهية" لدعم محاربات السرطان
الأميرة العربية تزور مؤسسة "بهية" لدعم محاربات السرطان
الأميرة العربية تزور مؤسسة "بهية" لدعم محاربات السرطان
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