"خمس مرايا".. ورشة كتابة إبداعية فى سيلاس اﻹسكندرية

أعلن مختبر التربية بمعهد القاهرة للعلوم واﻵداب الحرة باﻹسكندرية (سيلاس اﻹسكندرية) عن فتح باب التقدم إلى ورشة الكتابة اﻹبداعية "خمس مرايا" بوكالة بهنا باﻹسكندرية٬ والتي تبدأ من الخميس 13 يونيو إلى الخميس 1 أغسطس.



ورشة «خمس مرايا» أحد نتاجات مختبر التربية، التابع لمساقات معهد القاهرة للعلوم والآداب الحرة في الفصل الدراسي الثاني، يطرح المشاركين بالورشة رؤيتهم لذواتهم الكتابية ووصفها. يقوم مسار الورشة على عدة قراءات، بعضها روائي وقصصي مثل رواية «أطياف» لرضوى عاشور، ورواية «الفسكونت المشطور» لإيتالو كالفينو، ومختارات من قصص بورخيس، وبعضها فلسفي مثل كتاب كارل يونج «جدلية الأنا واللاوعي»، وعدة أفلام ذات صلة.



تتضمن الورشة تمارين كتابية تتناول فكرة الكتابة والذات، تساعد المشاركين فيها على اكتشاف ذواتهم وكتاباتهم، وتطويرها، وتمارين تسمح بتكوين روابط إنسانية بين المشاركين لإرساء مساحة مفتوحة يستطيع كل فرد استخدامها كمناخ مريح للكتابة بشكل عام، وكمدخل لذاته الكاتبة بشكل خاص باستعمال أدوات فعلية (مادية كانت أو غير مادية).



- تعقد الورشة مرة أسبوعيًا كل خميس، لمدة 8 جلسات من الساعة الخامسة مساء إلى الثامنة مساء، كما أن الورشة مجانية بالكامل.



- يتبع القائمون على الورشة أسلوب تيسير المناقشات بدلًا من المحاضرات وهم:محمد مصلح (حاج محمد): يكتب شعر وقصص قصيرة. سهير رجب مترجمة٬ سلسبيل صلاح.



يهتم سيلاس بالمناهج التعليمية الآتية: العلوم الانسانية، الفنون والثقافة، العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية. تجربة التعلم قائمة على تربية الاكتشاف من خلال المناقشة التشاركية والاستماع الفعال والنقد البناء للأفكار. ومختبر التربية أحد مختبرات سيلاس اﻹسكندرية اﻷربعة ويقوم على إعادة استكشاف طبيعة التعليم التشاركي بين المعلم (المُيسر) والطالب (المشارك).