الليلة.. حفل موسيقى "الزار" بمركز درب 1718

يستقبل مركز درب 1718 للفنون والثقافة بالفسطاط٬ في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس٬ حفلًا لموسيقى الزار والذي تحييه فرقة مزاهر. وذلك ضمن فعاليات برنامج مزيكا في السطح.



يشار إلى أن "مزيكا في السطح" سلسلة حفلات شهرية تقام على سطح المركز، وتتميز بمنح تجربة فريدة للحاضرين من خلال نوع الموسيقى المختار والجو العام للمكان المفتوح بالكامل من جميع الجهات وعدد الأماكن المحدود.



يعكس الزّار بجلاءٍ الجوانبَ المختلفة للموسيقا والغناء الشعبي المصرى، التي تتعانق فيها الأبعاد الشرقية والعربية والأفريقية. هذا البعد الأفريقى الغائب عنّا إلى درجة النسيان وقد يكون التكوين الإيقاعي في الزّار وبعض نصوصه، هو أكبر دليل على ذلك.



ينقسم الزار إلى ثلاثة أنواع رئيسة، تختلف تلك الأنواع باختلاف الآلات الموسيقية المستخدمة، وتنوع النصوص وأصولها، واختلاف الضروب الإيقاعية، لكنها تتفق على الدور الرئيسى للإيقاعات فيها، والتى تتباين فى نفس الدور (الأغنية) بين الشدة واللين، والسرعة والبطء، والثبات والتغيير المفاجىء، وتعدد الخطوط الإيقاعية (polyrhythm).