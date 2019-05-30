اليوم.. "كحل وحبهان" على طاولة مؤسسة بتانة الثقافية

يحل الكاتب عمر طاهر٬ ضيفا على مؤسسة بتانة الثقافية٬ وحوار مفتوح حول أحدث إبداعاته٬ رواية "كحل وحبهان" والصادرة مؤخرا عن دار الكرمة٬ وذلك في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس.



ويتناول الرواية بالنقد والتحليل٬ كلا من، الشاعر شعبان يوسف والكاتب الروائي حسن عبد الموجود.



في هذه الرواية يكتشف عمر طاهر متعة استخدام الطعام والرائحة لكتابة قصة حياة رجل عادي. المراهقة والحب والغربة والوحدة والزواج والأصدقاء والنجاح والفشل... هناك دائمًا طعم ورائحة كما يحكي بطل الرواية.



من أجواء الرواية نقرأ: «فسدت شهيتي أنا الذي كنت أرى في الطعام ما بعد الطعام. لا يوجد ما هو أشهى من طعام استقر لفترة داخل فخارة في النار، تمامًا كالتجارب التي تسوي جاذبية الواحد على مهل. الفاكهة التي أعود بها من السوق لا ضامن لها، وهي غدَّارة مثل اختيارات الواحد العاطفية. الخبز يقول إنه لا بد من شريك. يكبر الواحد فيهرب من أهله، مثلما يسقط اللحم الناضج عن عظم مفصل الفخذ الذي لولاه ما تشكَّل وتماسك. الطريقة التي يظل الفطاطري يفرد بها عجينته ويلمها هي نفسها الطريقة التي يتعامل بها الواحد مع هلاوسه وإحباطاته في الساعة التي تسبق النوم. الصلصة شخص لا يعيش لنفسه، لكن للآخرين. حشو البيتزا فقط هو الذي يصنع الفروق، لكن جرِّب أن تحبس بشرًا مختلفين في خوف مشترك أو في غناء جماعي، سيسقط الحشو ساعتها، وستكتشف أن العجينة واحدة».