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الخميس 30/مايو/2019 - 01:27 ص

زياد سعودى يطالب بإيقاف عرض "الواد سيد الشحات"

زياد سعودي
زياد سعودي
dostor.org/2648232

تقدم المؤلف والمخرج زياد سعودي ببلاغ ضد مؤلفي مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأخطرهم عن طريق الشركة المنتجة للمسلسل، متهما كل منهم بالاستيلاء على فكرة ومعال[ة فيلم "ابن الإنسية" وتقديمها في المسلسل المذكور، مطالبا بإيقاف عرضه فورا، مؤكدا أن الفكرة تقدم بها في عام 2012 لمنتج مشهور وبعد تقديم الفكرة طلب المنتج تعديلها لتقديمها للثلاثي هشام ماجد وشيكو وأحمد فهمي، وتم تعديل الفكرة طبقا لطلب المنتج وتسجيلها باسم "زياد سعودي" تحت اسم "عفاريت الإنس".

وأضاف سعودي أن المنتج طلب تحديد موعد مع أحمد فهمي - لأنه حسب كلام المنتج يكتب أعماله بنفسه- لإتمام الاتفاق بناء على طلب الأخير، ولم يمانع سعودي من إتمام العمل حتى لو كتب فهمي السيناريو والحوار على شرط أن يحتفظ بحقه الأدبي والقانوني كونه صاحب الفكرة، مشيرا إلى تأجيل الموعد لأكثر من مرة ومن ثم أغلق الموضوع.

وأضاف أنه فؤجي في خلال شهر رمضان الجاري بتضمن مسلسل "الواد سيد الشحات" فكرته بشكل كامل في الحلقتين التاسعة والعاشرة بما فيها استخدام عدد من الجمل استخدمها في المعالجة منها جملة "ابن الانسية" على لسان شقيق البطل.

وأكد أنه تواصل مع أحد العاملين في الشركة المنتجة الذي أكد له أن "أحمد فهمي" قال ما يفيد عدم تذكره الموضوع من أساسه، وأنه مجرد ممثل لا علاقة له بما يخص الكتابة.

واختتم "سعودي" حديثه مشددا على تقدمه ببلاغ في قسم شرطة الدقي وشكوى مفصلة لنقابة المهن السينمائية، موضحا ثقته التامة في القضاء المصري المنصف.

زياد سعودى يطالب بإيقاف عرض "الواد سيد الشحات"
زياد سعودى يطالب بإيقاف عرض "الواد سيد الشحات"
زياد سعودى يطالب بإيقاف عرض "الواد سيد الشحات"
زياد سعودى يطالب بإيقاف عرض "الواد سيد الشحات"
زياد سعودى يطالب بإيقاف عرض "الواد سيد الشحات"
زياد سعودى يطالب بإيقاف عرض "الواد سيد الشحات"
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