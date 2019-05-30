بعد 24 ساعة.. ياسمين عبدالعزيز تنتهى من تصوير "لآخر نفس"

تستكمل الفنانة ياسمين عبدالعزيز تصوير آخر مشاهدها في مسلسلها "لآخر نفس"، اليوم الخميس، وذلك في فيلا في طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي، بصحبة بعض الفنانين مثل الفنان أحمد صلاح حسني.



ويتبقى 24 ساعة لكل من، ياسمين عبدالعزيز وطاقم العمل ككل، من الانتهاء من تصوير المسلسل نهائيًا، والذي يعرض على قناة "الحياة".



"لآخر نفس" من بطولة ياسمين عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب وأحمد صلاح حسني وأحمد العوضي.



وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق حول امرأة قُتل زوجها الضابط حازم في ظروف غامضة، ثم تعرض أولادها لعملية خطف، وتصدم بحقائق في حياة زوجها لم تكن تعلم عنها شيء، تهدد حياتها وحياة أطفالها.