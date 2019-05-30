بالفيديو.. أحمد السقا يرقص "صعيدى" على أغنية "يا جبل"

عبر الفنان أحمد السقا عن سعادته بخوض الماراثون الدرامي الحالي لرمضان 2019 بمسلسل "ولد الغلابة".



ونشر "السقا" مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، عبارة عن أغنية للمطرب محمود الليثي يغني فيها "يا جبل ما يهزك ريح"، ويقوم "السقا" بأداء الرقصة الصعيدية على أنغامها وممسكًا بالعصا الصعيدي بيده وملوحا بها في الهواء.



"ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا ومي عمر ومحمد ممدوح وهادي الجيار وأحمد فهمي وكريم عفيفي وأنجي المقدم وأدوارد.



وتدور أحداث المسلسل، حول رجل صعيدي يُدعى (عيسى) يعاني الفقر، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلًا سائق لدى (ضاحي)، ومع تصاعد الأحداث يُجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينه وبين (ضاحي).



