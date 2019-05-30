الليلة.. حفل فرقة "كنوز" للفنان محمود درويش

تنظم مكتبة مصر العامة٬ بحي مصر الجديدة٬ حفلًا فنيًا غنائيًا تحييه فرقة "كنوز" بقيادة الفنان المطرب محمود درويش٬ وذلك في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس.



ويتضمن الحفل باقة من أجمل أعمال زمن الفن الجميل منها: "بالأحضان، صورة، أي دمعة حزن لا لـ عبد الحليم حافظ"، و"الربيع لـ فريد الأطرش"، و"بفكر في اللي ناسيني والوطن الأكبر لـ محمد عبدالوهاب".



يذكر أن فرقة "كنوز" تأسست عام 2004 على يد المطرب محمود درويش بهدف تقديم أعمال الموسيقى العربية التراثية والحديثة بأصوات واعدة وتضم مجموعة من أمهر العازفين، قدمت الفرقة العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.