القاهرة : الخميس 30 مايو 2019
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الخميس 30/مايو/2019 - 06:46 ص

اليوم.. توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وبلغاريا لتعزيز السياحة

مذكرة تفاهم بين مصر
مذكرة تفاهم بين مصر وبلغاريا لتعزيز السياحة
رامى حسين
dostor.org/2648228

توقع وزارة السياحة المصرية ووزارة السياحة البلغارية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بين مصر وبلغاريا؛ لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون فى مجال السياحة للمساهمة في التنمية الاقتصادية ونمو قطاع السياحة في كلا البلدين من خلال تطوير منتجات سياحية مشتركة في مجالات السياحة الثقافية والتاريخية والشاطئية وغيرها من الأنماط السياحية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عمق العلاقات التي تربط بين مصر وبلغاريا، مؤكدة على حرص مصر على تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

وأوضحت ن زيارة رئيس جمهورية بلغاريا إلى مصر في مارس الماضي، والتي استقبله فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان من أهم نتائجها الإعلان عن إطلاق مجلس الأعمال المصري البلغاري المشترك.

كما تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اليوم الخميس، فى المؤتمر المستدام للاستثمار  في السياحة "Investing in Tourism Sustainabilty Conferance ITSC"، الذى ينعقد خلال يومى ٣٠ و٣١ مايو الجارى بمدينة فارنا البلغارية، وذلك بدعوة من وزيرة السياحة البلغارية نيكولينا أنجلكوفا؛ للمشاركة فى هذا المؤتمر الهام.

وأكدت "المشاط" على أهمية المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر، كونه يعد منصة لالتقاء متخذي القرار ووزراء السياحة من مختلف الدول، وفرصة لبحث فرص الاستثمار السياحى، وتسليط الضوء على الفرص الجديدة للابتكار في مجال السياحة، وهو ما يتضمنه المحور الخامس في برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع والخاص بمواكبة الاتجاهات الحديثة ومنها الاهتمام بالابتكار والتحول الرقمى في قطاع السياحة.

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