الليلة.. "الرانجو السودانى" يتألق بمسرح الضمة

يحتضن مسرح الضمة التابع لمركز المصطبة بعابدين٬ عرضًا فنيًا موسيقيًا تحييه فرقة "الرانجو والفن السوداني"، وذلك في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس.



من جنوب السودان أتت آلة الرانجو ذات الإيقاع المنغم٬ والتي كانت تستخدم في طقوس الزار؛ إلا أنها كانت قد انقرضت بعد وفاة كبار العازفين عليها، قام زكاريا إبراهيم بالبحث عن عازفي الرانجو حتى توصل إلى آخر عازف "حسن برجمون" الذي كان قد توقف عن العزف عليها واتجه إلى فرع آخر من الزار.



وقام مركز المصطبة بتكوين فرقة الرانجو التي اختلط بها التراث السوداني المرتبط بالزار وموسيقى اللون بمصر، وتجمع اللون في مصر حول الرانجو، ففي ليالي أفراحهم يرقصون ويغنون بمصاحبة موسيقاه الخاصة، وقدمت الفرقة عروض محلية في عديد من المسارح والمراكز الثقافية في المدن المصرية، إلى جانب مشاركتهم في جولات دولية ومهرجانات عالمية.