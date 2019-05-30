إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية المحظورة بمطار الأقصر

تمكنت إدارة الوردية الرابعة بجمرك مطار الأقصر الدولى، برئاسة جابر رمضان مدير الوردية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية المحظورة أقراص من cytotec وأمبولات من prostin وأقراص من nicorette.



وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طائرة كونكشن مصر للطيران ترانزيت الأقصر من مطار القاهرة، اشتبه عادل كامل مدير الحركة فى راكب يونانى الجنسية قادم من اليونان بدا عليه علامات الارتباك.



وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع يستحق عليها رسوم جمركية من عدمه، أجاب أنه لا يوجد سوى بعض الأدوية للاستعمال الشخصى.



وبالعرض على جابر رمضان مدير الوردية، قرر تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبيد الليثى مأمور الفحص، وتحت إشراف محمد يونس مدير إدارة الفحص فتم تأييد الاشتباه.



وتم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعته مكونة من، أسامة عبده أحمد رئيس قسم، وعمرو حسان الأمن الجمركى، وإبراهيم محمد حامد لبيب مأمور الجمرك وصلاح محمود مراجع، وبحضور سعيد رمضان مدير إدارة الأمن الجمركى بالأقصر.



وتبين وجود 4186 قرص cytotec أقراص تستعمل لإجهاض الحوامل، و50 أمبول prostin vr 5mg، و6300 قرص Nicorette التى تستخدم للإقلاع عن التدخين.



كما تم ضبط كمية كبيرة من الملابس الشخصية مع راكب آخر يونانى الجنسية أيضا قادم على نفس الطائرة.



وقرر يوسف محمد على مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات.



وحرر المحضر بواسطة الحسين على عبدالله رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى، وتحت رئاسة رمانى فؤاد مدير إدارة محافحة التهرب الجمركي.