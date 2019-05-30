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الخميس 30/مايو/2019 - 01:29 ص

نتنياهو مهاجمًا ليبرمان: يسارى يستغل أصوات اليمين

نتنياهو مهاجمًا ليبرمان:
dostor.org/2648223

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، وقال إنه من "اليسار"، ويستغل أصوات اليمين لصالحه.

جاء ذلك بعد مصادقة الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على حل الكنيست؛ تمهيدا للتوجه إلى انتخابات عامة ستجرى في 17 سبتمبر المقبل.

وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية: "ليبرمان من اليسار ويحصل على أصوات اليمين ولا يمنحها لحكومة اليمين، ليبرمان جر الدولة للانتخابات مرتين هذا العام، ذلك بهدف الحصول على عدد إضافي من المقاعد في الكنيست".

وأضاف: "الشعب اتخذ قرارا قبل عدة أسابيع بأن أكون رئيسًا للوزراء، ويشكل الليكود الحكومة الإسرائيلية، الأغلبية من الكنيست يريدون نتنياهو، ولكن حزب ليبرمان يضع العقبة تلو الأخرى أمام تشكيل الحكومة".

وتابع نتنياهو: "توصلنا إلى اتفاقات ائتلافية مع الجميع ما عدا ليبرمان"، وتعهد بالفوز في الانتخابات المقبلة وتشكيل الحكومة القادمة.

وحتى ذلك الوقت ستبقى الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو لتسيير أعمال بصلاحيات كاملة.

وانتهت المهلة المحددة بموجب القانون، لنتنياهو لتشكيل الحكومة، ولكنه لم ينجح في مهمته.

وفي محاولة من "الليكود" لمنع الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين من تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة، طرح قانون حل الكنيست.

وصوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 74 عضوا مقابل 45 وتغيب نائب واحد على مشروع قانون حل الكنيست؛ تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة في 17 من سبتمبر المقبل لتكون الانتخابات الثانية التي تجرى هذا العام.

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