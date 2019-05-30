الدولار يرتفع وسط مخاوف حرب التجارة الأمريكية الصينية

ارتفع الدولار، أمس الأربعاء، حتى مع تركيز المستثمرين على ضخ أموالهم في السندات والذهب، وبدرجة أقل في الين والفرنك السويسري، في غياب أي بادرة لحل وشيك لتوترات التجارة المحتدمة بين الصين والولايات المتحدة.



وتفاقمت مخاوف المستثمرين بعد أن قالت صحيفة الشعب اليومية، المملوكة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، إن بكين مستعدة لاستخدام المعادن النادرة كورقة ضغط في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة.



ودفعت موجة تحاشي المخاطرة عوائد السندات السيادية للتهاوي في أنحاء العالم.



وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2017، بينما انحدرت عوائد سندات نيوزيلندا إلى مستوى قياسي منخفض.



وأفضت المخاوف بشأن حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم إلى عمليات بيع في عملات الأسواق الناشئة مثل راند جنوب أفريقيا والريال البرازيلي والعملات الحساسة لتجارة السلع الأولية مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.



وقال جو مانيمبو، كبير محللي السوق لدى وسترن يونيون لحلول الأعمال في واشنطن: "معظم قرارات تحاشي المخاطرة كانت منصبة على الأسترالي والنيوزيلندي والأسواق الناشئة، العملات الكبيرة لم تتغير تغيرا يذكر مع تماسك مستويات الدعم الرئيسية حتى الآن".



وفي أواخر المعاملات الأمريكية، ارتفع المؤشر الذي يرصد قوة العملة الأمريكية مقابل اليورو والين والجنيه الإسترليني و3 عملات أخرى 0.23% إلى 98.173، ليظل دون ذروة عامين 97.908 التي بلغها الأسبوع الماضي.