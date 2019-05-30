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الخميس 30/مايو/2019 - 12:57 ص

"شكرى" يعقد لقاءً مع وزير خارجية المالديف لبحث العلاقات الثنائية

شكرى يعقد لقاءً مع
"شكرى" يعقد لقاءً مع وزير خارجية المالديف لبحث العلاقات الثن
ألفت الكحلي
dostor.org/2648221

على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامية، عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاءً مع وزير خارجية المالديف السيد عبد الله شهيد، أمس الأربعاء، وتناول اللقاء فرص التعاون الثنائي بين البلدين، فضلًا عن التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ذكر أن الوزير شكري جدّد التهنئة لوزير خارجية المالديف بمناسبة توليه منصبه، معربًا عن تقدير مصر لعلاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين مصر والمالديف في المجالات المختلفة.

وأردف حافظ، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء حرص القاهرة على بذل كافة الجهود من أجل تعزيز التعاون الثنائي مع المالديف، مرحبًا باستقبال مسئولي وزارة الخارجية المالديفية لعقد جولة من المشاورات السياسية بين البلدين في أقرب فرصة.

كما تطرق اللقاء إلى سبل دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمالديف بما يرقى لتطلعات البلدين، حيث أعرب وزير خارجية المالديف عن تطلع بلاده للتعاون مع مصر في مجال تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته، منوهًا بأن الوزيرين أعربا عن تطلعهما لأن تسفر الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي عن نتائج مثمرة؛ واتفقا على مواصلة التنسيق داخل المنظمات الإقليمية والدولية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

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