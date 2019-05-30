"سارى" يكافئ نفسه بعد التتويج بالدورى الأوروبى

حرص ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي الإنجليزي، على مكافأة نفسه، بعد التتويج بلقب الدوري الأوروبي، بالفوز 4-1 على أرسنال، مساء الأربعاء، في المباراة النهائية.



وظهرت صورة لـ"ساري" عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد توزيع الميداليات، وهو يمسك بـ"سيجار" فخم، ويتبادل الضحكات مع لاعبي "البلوز"، ويبدو أن المدرب الذي اشتهر بالتدخين بشراهة، كان يعده خصيصا للاحتفال بالتتويج باللقب الأوروبي.



يذكر أن هذا هو أول لقب لـ"ساري" في مسيرته التدريبية، التي بدأت عام 1990.



وأنهى ساري موسمه الأول مع تشيلسي وصيفًا للدرع الخيرية وكأس رابطة المحترفين، محتلًا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز وبطلًا للدوري الأوروبي، ليضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وارتبط اسم "ساري" مؤخرًا بالعودة إلى الدوري الإيطالي لتدريب يوفنتوس.