اليوم.. عرض فيلم "سارق الدراجة" بمكتبة الإسكندرية

يُنظم مركز الفنون والوسائط المتعددة بمكتبة الإسكندرية٬ في الحادية عشرة صباح اليوم الخميس٬ عرض للفيلم الروائي الطويل "سارق الدراجة" للمخرج الإيطالي فيتوريو دي سيكا، والفيلم من إنتاج عام 1949 وتبلغ مدة عرضه 87 دقيقة.



وتدور الأحداث في إيطاليا بعد أن دُمِّرت خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يجوب رجل فقير شوارع روما؛ بحثًا عن دراجته المسروقة، التي هي مصدر رزقه الوحيد، الفيلم روائي باللغة الإيطالية، ومصحوب بترجمة إلى اللغة الإنجليزية.



ويعتبر فيلم "سارق الدراجة" ضمن أفلام الموجة المسماة بالواقعية الجديدة، والتي أسسها المخرج الإيطالي لوتشانو فيسكونتي، قام دي سيكا بتصوير فيلمه في موقع واحد فقط، في العاصمة الإيطالية، ولم يقُم بالاستعانة بممثلين محترفين، فبطل الفيلم ماجوراني كان عاملًا في أحد المصانع.



الفيلم مأخوذ عن فكرة مشروع تخرج المخرج المصري كمال سليم، حينما كان يدرس في إيطاليا وكان صديقًا مُقربًا وزميل دفعة المخرج فيتوريو وأخذ منه الفكره وعدلها واشتغل عليها وكانت الفكره الأساسية بعنوان سارق البقرة.