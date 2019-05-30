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الخميس 30/مايو/2019 - 12:52 ص

الجبير يبحث جدول أعمال القمة الإسلامية مع وزيرة الخارجية الإندونيسية

الجبير يبحث جدول
الجبير يبحث جدول أعمال القمة الإسلامية مع وزيرة الخارجية الإ
dostor.org/2648215

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، مساء الأربعاء، بقصر المؤتمرات بجدة، وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.

حضر الاستقبال المستشار بمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية إيهاب النجار ومهند بصراوي.

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