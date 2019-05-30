"العثيمين": التطرف والإرهاب يهددان أمن واستقرار المنطقة والعالم

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، مساء يوم الأربعاء، إن التطرف والإرهاب يهددان أمن واستقرار المنطقة والعالم مشددًا على ضرورة وضع آلية واضحة لمحاربته للقضاء عليه وضرورة اقتلاع من جذوره حتى نضمن مستقبل أمن لابناءنا.



وتابع العثيمين، أن منظمة التعاون الإسلامي تتطلع لمزيد من التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لمحاربة التطرف الديني والتشجيع على الحوار بين الأديان.



وأضاف العثيمين خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، أن التنظيمات الإرهابية تستغل الاضطرابات السياسية في بعض البلدان لتنفيذ مخططاتها.



وفي سياق آخر قال العثيمين أن استهتار إسرائيل بالمعاهدات الدولية يستدعي مزيدًا من الجهود؛ لوضع حد للاحتلال ومعاناة الشعب الفلسطيني.