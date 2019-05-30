القاهرة : الخميس 30 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
عالم
الخميس 30/مايو/2019 - 12:50 ص

الأمم المتحدة تطالب تركيا بالإفراج عن معتقلين اثنين على صلة بـ"جولن"

أردوغان
أردوغان
أ ش أ
dostor.org/2648211

طالبت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تركيا، أمس الأربعاء، بالإفراج عن شخصين احتجزتهما للاشتباه بأنهما على صلة بالداعية المعارض فتح الله جولن والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب عام 2016، وكذلك تعويضهما عن الاعتقال التعسفي.
وأمهلت اللجنة، في تقرير أعدته عن قضية الرجلين بعد النظر فيها، ونشرته على موقعها الإلكتروني- الحكومة التركية 180 يوما لإبلاغها بتفاصيل الإجراءات التي اتخذتها لتصحيح الوضع وتطبيق قرارها.
وذكرت اللجنة، في مستهل تقرير جاء ردا على شكوى تقدم بها الضحيتين الأكاديمي عصمت أوتشيليك والمدير المدرسي تورجاي كارامان، أن رجلين تركيين يعيشان في ماليزيا تم اعتقالهما بشكل تعسفي وسلبهما من حق المحاكمة العادلة بعد أن تم تسليمهما إلى تركيا واحتجازهما بمنأى عن العالم.
وأوضحت اللجنة أن الشرطة الماليزية اعتقلت في مايو 2017 الرجلين الذي اعتبرتهما السلطات التركية على صلة بحركة جولن، وتم تسلميهما إلى أنقرة بدون جلسة استماع أو قرار قضائي، ثم عزلهما في الاحتجاز بمكان غير معلوم، قبل أن يتم نقلهما إلى سجن دنيزلي في يونيو 2017 حيث تم احتجازهما هناك بأمر من المحكمة بعد فترة الاحتجاز المبدئية.
وأشارت اللجنة إلى أن الرجلين ادعيا بانتهاك لحق تحريرهما من الاعتقال التعسفي الذي تحميه المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتقدم الضحايا بشكاوى إلى خبراء لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
ونوهت اللجنة أن تركيا في 2006 صدقت على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يعطي اللجنة التفويض لفحص ادعاءات الأفراد بتعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان.
ولفتت اللجنة إلى أنها نظرت، بين عوامل أخرى، على طول المدة بين اعتقال الضحيتين وظهورهما أمام قاض وافتقار الأدلة التي تُظهر أن الضحايا تم إبلاغهما بالاتهامات الموجهة إليهم، والدليل المحدود الذي قدمته الحكومة التركية لتبرير عملية الاعتقال.
وشددت اللجنة على أن المعتقلين في سياق حالة الطوارئ الوطنية لديهم الحق للحصول على محاكمة عادلة، وهو ما يتضمن حقهم لمعرفة سبب اعتقالهم، وامتثالهم أمام قاض، وصلاحية الحصول على محام، وأحقية عائلاتهم في معرفة أماكنهم والقدرة على رؤيتهم، إضافة إلى ذلك خلال مدة احتجاز ما قبل المحاكمة يخول الناس بإعادة فحص قضاياهم بشكل دوري من قبل سلطة قضائية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ أقل من شهر

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

فيفى عبده: بعض مشاهد «مملكة الغجر» رعبتنى.. وخلافى مع حورية فرغلى شائعات

"المتحدة الإعلامية" تصدر بيانًا بخصوص عرض "كلبش 3" على "الأردن اليوم" دون تصريح

شخص يضرم النار في نفسه بالقرب من البيت الأبيض

بث مباشر.. تشيلسي وأرسنال

ads
الأكثر قراءة

مسلسل "زي الشمس" أحداث الحلقة 24

الدولار يرتفع وسط مخاوف حرب التجارة الأمريكية الصينية

وفاة مدير أمن أسيوط متأثرا بإصابته في حادث مروري

نهاية مذلة.. أسرار عملية "صقور مصر" لتسلم هشام عشماوي

ألبومات الصور

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

طقس حار بشوارع مصر

صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رياضة

"سارى" يكافئ نفسه بعد التتويج بالدورى الأوروبى

الأهلي السعودي يزاحم الهلال ويرصد 25 مليون ريال للتعاقد مع عموري

تعرّف على أبرز نتائج مباريات الأربعاء

نجم الساعة

محمد عبدالرحمن: قدمنا «وجبة كوميدية» وجدت طريقها إلى قلوب المشاهدين فى «الواد سيد الشحات»

الأكثر قراءة

مسلسل "زي الشمس" أحداث الحلقة 24

الدولار يرتفع وسط مخاوف حرب التجارة الأمريكية الصينية

وفاة مدير أمن أسيوط متأثرا بإصابته في حادث مروري

نهاية مذلة.. أسرار عملية "صقور مصر" لتسلم هشام عشماوي

الرئيس نيوز

الملك سلمان يصدر عفوًا عن 280 سجينًا بمناسبة شهر رمضان

انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في جدة بمشاركة مصرية

من داخل ليبيا.. لقطات جديدة لعملية تسليم الإرهابي هشام عشماوي(فيديو)

الإمارات وأمريكا تعلنان بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي

"الوطنية للإعلام" تستنكر منع تصوير "تايم سبورت" لستاد الدفاع الجوي

كشكول

"التداوي" يهنئ طلاب الوادي الجديد الناجحين بالشهادة الإعدادية

رئيس الإسكندرية الأزهرية يتابع امتحانات الثانوية من معاهد برج العرب

اسناد مبني مستشفي الطوارئ الجديد بجامعة سوهاج الي جهاز الخدمة الوطنية

جامعة سوهاج تبحث سبل التعاون مع العربية للتصنيع

سوهاج الأزهرية: امتحانات اليوم مرت دون أى مشاكل

الأمصار

وفد "العجيلات" يدعو لوقف الاعتداء على طرابلس

تفتيش مركزي للشاحنات الغذائية شرق طرابلس

رئيس الأركان الأمريكي : روسيا تشكل خطرًا على حلف الناتو

الحدادي ظهير منتخب تونس ينضم للاتفاق السعودي

هيكينج مدرب جلادباخ السابق يتولى قيادة هامبورج

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

مخاطر ارتفاع الضغط لدى المرأة الحامل

احذر الاستخدام المفرط للهواتف الذكية يسبب حبوب الشباب

فيتامينات مهمة تساهم في علاج تساقط الشعر

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الرياضة الجماعية تساعد فى تخطى تجارب الطفولة السلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎