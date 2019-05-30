تعرّف على أبرز نتائج مباريات الأربعاء

شهدت الملاعب الآسيوية والأوروبية عدة لقاءات كان أبرزها نهائي الدوري الأوروبي، والذي أعطى تشيلسي اللقب على حساب مواطنه آرسنال.



ونستعرض أبرز نتائج أمس الأربعاء في التقرير التالي:



الدوري الأوروبي

توج تشيلسي بكأس الدوري الأوروبي بعد تجاوزه في النهائي الذي أقيم في باكو مواطنه وجاره اللندني آرسنال 4-1، وشهد اللقاء تألق النجم البلجيكي إيدين هازارد الذي سجل هدفين.



وفاز تشيلسي بلقبه الثاني في المسابقة بعد لقب 2013، فيما فشل أرسنال في استغلال الفرصة الأخيرة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا وسيكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم القادم.



دوري أبطال آسيا

حسم ذوب آهن أصفهان صدارة المجموعة الأولى بتعادله سلبيًا أمام النصر السعودي، ليبقى في الصدارة برصيد 12 نقطة مقابل 10 نقاط للفريق السعودي.



وسيواجه الفريق الإيراني في دور 16 الاتحاد السعودي، فيما يلعب النصر أمام الوحدة الإماراتي.



كأس العالم للشباب

بلغت كولومبيا واليابان دور 16 من كأس العالم للشباب المقامة في بولندا بعد نهاية الجولة الثالثة من دوري المجموعتين الأولى والثانية.



وفازت كولومبيا على تاهيتي 6-0 لتحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف السنغال المتعادلة أمام بولندا.



وفي المجموعة الثانية، تعادلت اليابان أمام إيطاليا سلبيًا لتحتل المركز الثاني خلف إيطاليا المتصدرة.



وفازت الإكوادور على المكسيك 1-0 لتحتل المركز الثالث، وتملك حظوظًا قوية لبلوغ دور 16 كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث.



وضمنت بولندا أيضًا بدورها مكانًا في دور 16 لاحتلالها المركز الثالث في المجموعة الأولى، وتملك أفضلية على الإكوادور صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية، كما لا يمكن لصاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة أن يتجاوز في أفضل الأحوال 3 نقاط.