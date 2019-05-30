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الخميس 30/مايو/2019 - 12:38 ص

احذر الاستخدام المفرط للهواتف الذكية يسبب حبوب الشباب

احذر الاستخدام المفرط
وكالات
dostor.org/2648200

اكتشف جراح تجميل بريطاني أن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية يُسبب انتشار حب الشباب والبقع والبثور حول الذقن والخدين، ومن في الوجه، إضافةً إلى ترهل الجلد في النصف السفلي من الوجه.
وأوضح الجراح"يانيس أليكسندريس، أن الهاتف مصدر عدوى بكتيرية بسبب حمله في اليد فترات طويلة، ما يوفر فرصة لانتقال البكتيريا والميكروبات والأوساخ من على سطح الهاتف إلى الوجه مباشرة.
وأشار"أليكسندريس إلى أن عدم المواظبة على تنظيف شاشة الهاتف يجعل البشرة بيئة خصبة لانتشار هذه البكتيريا على الوجه.
ويرى أليكسندريس أن السبب الجذري للبقع على الجبهة يمكن أن يكون العرق، أو سوء التغذية، بحسب ماورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.
وينصح أليكسندريس بترشيد استخدام الهواتف، والحرص على نظافتها.
وإلى ذلك ينصح الخبير بإزالة الرؤوس السوداء وندبات حب الشباب من خلال عنصرين أساسيين هما التطهير، والتقشير مرتين يوميًا في الصباح والمساء، للحفاظ على نظافة الوجه، ويُشدد على تنظيف البشرة وغسلها فور العودة إلى المنزل.
ويوصي ألكساندريس باستخدام قطعة قماش للتنظيف الدافئ لفتح المسام ثم استخدام تركيبة مناسبة لنوعية البشرة تستهدف الرؤوس السوداء، ويوصي باستخدام مقشر حمضي لطيف لإزالة الخلايا الميتة، وأيضًا ينصح بالالتزام بنظام غذائي صحي متوازن.

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