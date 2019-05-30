فيتامينات مهمة تساهم في علاج تساقط الشعر

يعاني بعض الأشخاص من تساقط الشعر بسبب نقص بعض الفيتامينات، كما قد يكون الأمر علامة على القلق والتوتر.

بالطبع توجد عوامل أخرى، لكن يمكنك البدء بعلاج المشكلة بعمل تدليك لفروة الرأس وتناول الفيتامينات التالية لزيادة كثافة ونمو الشعر:

فيتامين "أ" من المغذيات التي تحفّز نمو خلايا فروة الرأس، ويُنصح بتناول المزيد من الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين مثل البطاطا الحلوة والجزر والشمّام لتعزيز كثافة الشعر.

يعتبر فيتامين "ب" من العناصر التي تعزّز مرونة الشعر وتمنع تقصّفه، وتوجد مجموعة فيتامينات "ب" بوفرة في البيض.

من المغذيات التي تحمي الشعر من الجفاف والتلف فيتامين "سي"، ويوجد بوفرة في الحمضيات والجوافة والخضروات.

قد يكون سبب تساقط الشعر نقص فيتامين "د"، والذي يتطلّب الحصول عليه تعريض الجلد مباشرة للشمس وليس من وراء زجاج، أو تناول الفطر (المشروم) والسردين والسلمون المعلّب.

آخر مجموعة الفيتامينات التي يحتاجها الشعر الصحي هو فيتامين "إي" والذي يعزّز صحة فروة الرأس، ويوجد في اللوز والمكسرات والأفوكادو.