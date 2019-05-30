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الخميس 30/مايو/2019 - 12:32 ص

اليوم.. الاجتماع الأول لـ"الأعلي للثقافة" بتشكيله الجديد

المجلس الأعلي للثقافة
المجلس الأعلي للثقافة
نضال ممدوح
dostor.org/2648192

يعقد المجلس الأعلي للثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة٬ وأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس في التاسعة مساء اليوم الخميس٬ الاجتماع الإجرائي الأول لأعضاء المجلس الأعلي للثقافة بتشكيله الجديد الذي صدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء مؤخرا ويضم أكثر من ٦٠ شخصية من قامات ورموز الفكر والأدب والثقافة والفنون، بالإضافة إلي عدد من الوزراء ورؤساء النقابات الفنية والهيئات الثقافية.

المعروف أنه في عام ١٩٥٦، صدر قرار بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب وبعد عامين أصبح المجلس مختصًا كذلك برعاية العلوم الإجتماعية٬ وعلى مدى ما يقرب من ربع قرن ظل المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية يمارس دوره فى الحياة الثقافية والفكرية فى مصر.

وفى عام 1980 تحول إلى مسماه الجديد "المجلس الأعلى للثقافة" بصدور القانون رقم 150 لسنة 1980، ويرأس المجلس الأعلى للثقافة وزير الثقافة.

ويتولى إدارته وتوجيه سياساته والإشراف على تنفيذها الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ولم يكن الأمر مجرد تغيير فى المسميات بل تطور فى الدور والأهداف، باعتباره العقل المخطط للسياسة الثقافية فى مصر بهدف تيسير سبل الثقافة للشعب وربطها بالقيم الروحية، وذلك بتعميق ديمقراطية الثقافة والوصول بها إلى أوسع قطاعات الجماهير مع تنمية المواهب في شتى مجالات الثقافة والفنون والآداب، وإحياء التراث القديم، وإطلاع الجماهير على ثمرات المعرفة الإنسانية، وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية وذلك من خلال لجانه التى تبلغ 28 لجنة، وتضم نخبة من المثقفين والمبدعين المصريين من مختلف الأجيال والاتجاهات.

حتي بات مركز إشعاع للثقافة والفكر على المستوى المصرى والعربى، وقلعة من قلاع التنوير والاستنارة؛ من خلال المؤتمرات والندوات التى ينظمها ويشارك فيها لفيف من المفكرين والمثقفين، والتى أصبحت مناسبة للتفاعل الثقافى على المستوى الدولي فضلًا عن مشاركة بعض أبرز الباحثين فى المؤسسات الأكاديمية فى العالم.

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