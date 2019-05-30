الأقصر تدفع بأطقم فنية لرفع كفاءة خطوط الكهرباء وشبكات المياه بنجع أبو عصبة

أعلنت محافظة الأقصر، الدفع بأطقم فنية لسرعة ترميم وصيانة ورفع كفاءة خطوط الكهرباء وشبكات المياه التي تضررت أثناء تنفيذ أعمال الإزالات بنجع أبو عصبة بمنطقة الكرنك، اعتبارًا من اليوم الخميس، وذلك لإطلاق التيار فورا وفتح خطوط المياه وإرجاع الخدمة بصورة طبيعية في أقل وقت ممكن مع تأمين مستخدمي الخدمة خاصة خدمة الكهرباء.

وكانت محافظة الأقصر، بتنسيق مع شركتي الكهرباء ومياه الشرب، فصلت التيار الكهربائي وخطوط المياه أثناء تنفيذ أعمال الإزالات بنجع أبو عصبة، لتأمين المواطنين والمجموعات المشاركة في تنفيذ أعمال الإزالة حيث تم استخدام معدات ثقيلة في أعمال الإزالة ما استلزم فصل التيار الكهربائي وخطوط المياه.