"الطيران المدني الكويتي": 8% زيادة متوقعة في حركة المسافرين خلال موسم الصيف

توقعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، أن تصل حركة المسافرين خلال الفترة من يونيو وحتى سبتمبر المقبلين، نحو ستة ملايين راكب، بزيادة قدرها 8% عن الصيف الماضي؛ حيث بلغت آنذاك نحو 5.5 مليون راكب.

وقال المدير العام للإدارة المهندس يوسف الفوزان - في تصريح صحفي - إن الإدارة كثفت استعداداتها لاستقبال المسافرين خلال موسم الصيف، باعتماد الخطة التشغيلية لمباني مطار الكويت الدولي؛ وذلك لانسيابية الحركة وتسهيل الإجراءت للمسافرين.

وأضاف أنه من المتوقع تسيير نحو 43 ألف رحلة خلال أشهر الصيف الثلاثة، بزيادة 9% عن العام الماضي حيث بلغت نحو 39 ألف رحلة، مشيرا إلى أن موسم الصيف الحالي، سيشهد توزيع الركاب على مباني مطار الكويت الدولي الأربعة، لتخفيف العبء عن المبنى الرئيسي، بعد انتقال ركاب شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى مبنى الركاب الجديد رقم (4)، وانتقال ركاب شركة طيران الجزيرة إلى مبنى الركاب رقم (5).

ولفت الفوزان إلى تشكيل فرق عمل على مدار الـ24 ساعة؛ لمتابعة سير العمل، والتأكد من تقديم الخدمة المطلوبة في مرافق المطار، مع رفع التقارير الدورية لاتخاذ الإجراءات المباشرة لتلافي أي ملاحظات.