القاهرة : الخميس 30 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
عالم
الخميس 30/مايو/2019 - 12:20 ص

"الطيران المدني الكويتي": 8% زيادة متوقعة في حركة المسافرين خلال موسم الصيف

الطيران المدني الكويتي:
أ ش أ
dostor.org/2648185

توقعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، أن تصل حركة المسافرين خلال الفترة من يونيو وحتى سبتمبر المقبلين، نحو ستة ملايين راكب، بزيادة قدرها 8% عن الصيف الماضي؛ حيث بلغت آنذاك نحو 5.5 مليون راكب.
وقال المدير العام للإدارة المهندس يوسف الفوزان - في تصريح صحفي - إن الإدارة كثفت استعداداتها لاستقبال المسافرين خلال موسم الصيف، باعتماد الخطة التشغيلية لمباني مطار الكويت الدولي؛ وذلك لانسيابية الحركة وتسهيل الإجراءت للمسافرين.
وأضاف أنه من المتوقع تسيير نحو 43 ألف رحلة خلال أشهر الصيف الثلاثة، بزيادة 9% عن العام الماضي حيث بلغت نحو 39 ألف رحلة، مشيرا إلى أن موسم الصيف الحالي، سيشهد توزيع الركاب على مباني مطار الكويت الدولي الأربعة، لتخفيف العبء عن المبنى الرئيسي، بعد انتقال ركاب شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى مبنى الركاب الجديد رقم (4)، وانتقال ركاب شركة طيران الجزيرة إلى مبنى الركاب رقم (5).
ولفت الفوزان إلى تشكيل فرق عمل على مدار الـ24 ساعة؛ لمتابعة سير العمل، والتأكد من تقديم الخدمة المطلوبة في مرافق المطار، مع رفع التقارير الدورية لاتخاذ الإجراءات المباشرة لتلافي أي ملاحظات.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ أقل من شهر

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

شخص يضرم النار في نفسه بالقرب من البيت الأبيض

بث مباشر.. تشيلسي وأرسنال

"الوطنية للإعلام" تستنكر منع فريق عمل "تايم سبورت" من تصوير استاد الدفاع الجوى

وزير الخارجية الليبي: هشام عشماوي مالك المفاتيح الإرهابية في مصر وليبيا

ads
الأكثر قراءة

مسلسل "زي الشمس" أحداث الحلقة 24

نهاية مذلة.. أسرار عملية "صقور مصر" لتسلم هشام عشماوي

وفاة مدير أمن أسيوط متأثرا بإصابته في حادث مروري

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

ألبومات الصور

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

طقس حار بشوارع مصر

صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رياضة

الأهلي السعودي يزاحم الهلال ويرصد 25 مليون ريال للتعاقد مع عموري

تعرّف على مباريات دور الـ16 لدوري أبطال آسيا

ليفربول يخفي خلف ابتسامات كلوب ماكينة انتصارات لا تهدأ

نجم الساعة

محمد عبدالرحمن: قدمنا «وجبة كوميدية» وجدت طريقها إلى قلوب المشاهدين فى «الواد سيد الشحات»

الأكثر قراءة

مسلسل "زي الشمس" أحداث الحلقة 24

نهاية مذلة.. أسرار عملية "صقور مصر" لتسلم هشام عشماوي

وفاة مدير أمن أسيوط متأثرا بإصابته في حادث مروري

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

الرئيس نيوز

الملك سلمان يصدر عفوًا عن 280 سجينًا بمناسبة شهر رمضان

انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في جدة بمشاركة مصرية

من داخل ليبيا.. لقطات جديدة لعملية تسليم الإرهابي هشام عشماوي(فيديو)

الإمارات وأمريكا تعلنان بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي

"الوطنية للإعلام" تستنكر منع تصوير "تايم سبورت" لستاد الدفاع الجوي

كشكول

"التداوي" يهنئ طلاب الوادي الجديد الناجحين بالشهادة الإعدادية

رئيس الإسكندرية الأزهرية يتابع امتحانات الثانوية من معاهد برج العرب

اسناد مبني مستشفي الطوارئ الجديد بجامعة سوهاج الي جهاز الخدمة الوطنية

جامعة سوهاج تبحث سبل التعاون مع العربية للتصنيع

سوهاج الأزهرية: امتحانات اليوم مرت دون أى مشاكل

الأمصار

وفد "العجيلات" يدعو لوقف الاعتداء على طرابلس

تفتيش مركزي للشاحنات الغذائية شرق طرابلس

رئيس الأركان الأمريكي : روسيا تشكل خطرًا على حلف الناتو

الحدادي ظهير منتخب تونس ينضم للاتفاق السعودي

هيكينج مدرب جلادباخ السابق يتولى قيادة هامبورج

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

مخاطر ارتفاع الضغط لدى المرأة الحامل

احذر الاستخدام المفرط للهواتف الذكية يسبب حبوب الشباب

فيتامينات مهمة تساهم في علاج تساقط الشعر

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الرياضة الجماعية تساعد فى تخطى تجارب الطفولة السلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎