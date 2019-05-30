"فيسبوك" ترفض إزالة المحتوى المضلل خلال الانتخابات الفيدرالية الكندية

قال ممثلون عن شركة "فيسبوك" العملاقة للتواصل الاجتماعي الأربعاء إنهم لن يزيلوا المحتوى المضلل من على منصتهم خلال الانتخابات الفيدرالية القادمة في كندا في شهر أكتوبر المقبل.

واجتمع ممثلون عن 11 دولة في أوتاوا لليوم الثاني على التوالي في اجتماع اللجنة الدولية الكبرى للبيانات الضخمة والخصوصية والديمقراطية، والتي تدرس دور شركات التكنولوجيا في حماية الخصوصية والحقوق الديمقراطية.

وواجه كل من كيفن تشان ونيل بوتس، مديرا السياسة العالمية على فيسبوك، أسئلة حول قرار الشركة بعدم إزالة مقطع فيديو تم بثه لنانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، والذي هدف إلى تصويرها على أنها في حالة "سكر" وتضليل كلماتها.

وقال رئيس لجنة الرياضة والثقافة والبيانات الرقمية في مجلس العموم البريطاني، داميان كولينز" "نحن جميعا ندرك أن التكنولوجيا الجديدة ستجعل من صنع هذه الأفلام المزيفة أو الأفلام المتلاعب بها أسهل بكثير".

ورد بوتس بتكرار موقف فيسبوك بأنه تم وضع علامة على الفيديو كاذبة من قِبل مدققي الحقائق التابعين لجهة خارجية، وأن "فيسبوك" قامت بتقليل توزيعه.

كما أدلى ممثلون من شركتي "جوجل" و"تويتر" بشهادتهم، لكن النواب أبدوا غضبهم الشديد من "فيسبوك"، بسبب عدم حضور رئيس الشركة مارك زوكربيرج.

وصوت أعضاء البرلمان الكندي يوم أمس الثلاثاء بالإجماع على إصدار "استدعاء دائم" ثان لزوكربيرج وشيريل ساندبرج، أمام اللجنة في المرة القادمة التي تطأ أقدامهما الأراضي الكندية.