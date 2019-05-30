إيمري يكشف عن أسباب خسارة أرسنال لقب الدوري الأوروبي

كشف الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال عن أسباب خسارة فريقه المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي أمام تشيلسي بنتيجة 1-4.



وتعد هذه أول مرة يخسر فيها إيمري المباراة النهائية للدوري الأوروبي بعد فوزه بها في 3 مناسبات مع إشبيلية الإسباني في 2014 و2015 و2016.



وقال إيمري في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "صنعنا فرصا جيدة في الشوط الأول، ولكن لم نستغلها".



وتابع: "لم نسيطر على اللقاء في الشوط الثاني وارتكبنا أخطاء فادحة، الفوارق الفردية صنعت الفارق في اللقاء".



وأتم: "فخور بموسم أرسنال لأن الوصول لنهائي الدوري الأوروبي لم يكن ضمن خططنا، نتمنى تحسين مستوانا في الموسم المقبل".



يذكر أن الهزيمة حرمت أرسنال من المشاركة الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، خاصة وأنه احتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز.