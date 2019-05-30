النصر السعودي يضرب موعدا مع الوحدة بدوري أبطال آسيا

ضرب النصر السعودي موعدا مع الوحدة الإماراتي في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، بعد تعادله سلبيا مع ذوب آهن، في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء في ختام مباريات دور المجموعات.



تبادل الفريقان الهجمات خلال المباراة دون أن ينجح أي منهما في التسجيل، ليحتفظ النصر بموقعه في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.



وبهذا يلتقي النصر مع الوحدة، الذي أنهى دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة.



وسيلتقي ذوب آهن مع الاتحاد السعودي، وصيف المجموعة الثانية، في دور الـ16.