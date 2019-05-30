هازارد: حان وقت الرحيل

بعد أن سجل هدفين في انتصار تشيلسي 4-1 على أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم قال ايدن هازارد إنه حان الوقت لانهاء مسيرة رائعة مع النادي اللندني للبحث عن تحديات جديدة.

ويتوقع على نطاق واسع انضمام اللاعب البلجيكي إلى ريال مدريد وكلل هازارد عرضا رائعا أمام غريمه اللندني نادي أرسنال بتسجيل هدف من ركلة جزاء ليجعل النتيجة 3-صفر قبل أن يضيف الهدف الرابع ليكمل الفوز الساحق.

وأبلغ هازارد شبكة بي.تي سبورت "حلمي كان اللعب في الدوري الممتاز وهو ما فعلته لسبع سنوات. ربما حان الوقت لأقول وداعا".

وأنهى تشيلسي حالة الجمود في الدقيقة 49 عندما افتتح أوليفييه جيرو لاعب أرسنال السابق التسجيل لتشيلسي بضربة رأس. وضاعف الفريق الغلة بعد عشر دقائق أخرى بعدما حول البديل بيدرو تمريرة عرضية من هازارد في مرمى بيتر تشك.

وقال هازارد "المباراة كانت جيدة. لعب الفريقان بتوتر في الشوط الأول لانها المباراة النهائية. لكن هدف أوليفييه جيرو أطلق العنان لليلة رائعة".

وتابع "لعبنا جيدا في الشوط الثاني. حاولنا أن نلعب بطريقتنا وكنا نثق أن لدينا مجموعة لاعبين يملكون القدرة على القيام بذلك. كان من الرائع الفوز بهذه الكأس".

وانضم هازارد (28 عاما) إلى تشيلسي قادما من ليل في 2012 مقابل 32 مليون جنيه استرليني (40.41 مليون دولار) وفاز بالدوري الأوروبي في أول مواسمه. كما فاز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز في 2015 و2017 وكذلك كأس الرابطة وكأس الاتحاد الانجليزي مرة واحدة.

ولم يكتم ريال مدريد رغبته في التعاقد مع هازارد واعترف الرئيس فلورنتينو بيريز هذا الأسبوع انه يسعى لضمه منذ سنوات وتوقع أن ينهي الصفقة هذا الصيف.