رئيس يوفنتوس يتجنب ملاقاة ساري خلال نهائي الدوري الأوروبي

تجنب أندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس ملاقاة مواطنه ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي، قبل مغادرته مدينة باكا عاصمة أذربيجان التي تستضيف مباراة نهائي الدوري الأوروبي.



ويعد ساري أقوى المرشحين لتدريب اليوفي، وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الإعلان الرسمي قد يكون عقب خوضه مباراة نهائي اليوروبا ليج ضد أرسنال مساء الأربعاء، والتي حسمها "البلوز" بنتيجة 4-1.



قناة"سكاي سبورت إيطالي" أثارت الجدل بعدما أكدت أن أنييلي غادر المدينة بعدما فضل عدم ملاقاة ساري رغم إقامتهما في نفس الفندق في باكو، وأشارت إلى أنهما لم يتحدثا معا.



وأضاف المصدر أن أنييلي حضر لباكا ممثلا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم واللجنة التنفيذية به، وأوضحت أنه ربما أراد إبعاد نفسه عن الحرج في حالة اجتماعه بساري قبل المباراة.



وكان يوفنتوس أعلن رحيل مدربه السابق ماسيميليانو أليجري بعد 5 سنوات قضاها مع النادي، في الوقت الذي تفكر فيه إدارة تشيلسي هي الأخرى في إقالة ساري من تدريب "البلوز".