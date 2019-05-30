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الخميس 30/مايو/2019 - 12:15 ص

"عبد الكافي": استلام الإرهابي هشام عشماوي بعث الطمأنينة في قلوب المصريين

هشام عشماوي
هشام عشماوي
محمد الشريف
dostor.org/2648174

قال أحمد عبدالكافي القيادي بحزب مستقبل وطن، إن تسليم الإرهابي هشام عشماوي لمصر، له قدر كبير من الأهمية لكشف الكثير من المعلومات عن التنظيمات الإرهابية التي استهدفت استقرار المنطقة العربية وليس مصر فقط، مشيرًا إلي أنها خطوة ناجحة وهامة نحو تحقيق الامن القومي وبعث الطمأنينة في قلوب المصريين.

وأضاف «عبدالكافي»، أن الأجهزة الأمن المصرية تسير بخطى ثابتة وواضحة في مواجهة أي عمل إرهابي من شانه زعزعة الامن والاستقرار، يؤكدون يوما بعد الآخر أن مهمة الحفاظ على الأمن على عاتقهم وفى اعناقهم حتي يتم استئصال الارهاب من جذورة.

وأشار، إلي أن عشماوي أسس تنظيمات عديدة مثل «المرابطون، وأنصار الدين، والموقعون بالدم، والقاعدة في بلاد المغرب العربي، وغيرها»، حيث أنه يعد الصندوق الأسود للجماعات الإرهابية، مؤكدًا أن مصر تحمل عبئا ثقيلا في هذا الصدد، وتقوم بدور فاعل ومؤثر في مواجهة الإرهاب الآثم.

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