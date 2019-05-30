وول ستريت تغلق منخفضة وسط مخاوف بشأن النمو بسبب توترات التجارة

تراجعت الأسهم الأمريكية الأربعاء، ليغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع فوق مستوى دعم رئيسي بهامش ضئيل، مع تكالب المستثمرين على السندات الحكومية الآمنة تخوفا من تداعيات حرب تجارية ممتدة بين الولايات المتحدة والصين على النمو العالمي.



وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 220.89 نقطة بما يعادل 0.87% إلى 25126.88 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 19.44 نقطة أو 0.69% ليسجل 2782.95 نقطة، ونزل ناسداك 60.04 نقطة أو 0.79% إلى 7547.31 نقطة.



يذكر أن الأسهم الأمريكية أغلقت على انخفاض، أمس الثلاثاء، مبددة مكاسبها المبكرة، في ظل احتمال استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لفترة طويلة، وهو ما حد مجددا من الإقبال على المخاطرة.



وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 237.18 نقطة أو 0.93% إلى 25348.51 نقطة.



ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 23.8 نقطة أو 0.84% إلى 2802.26 نقطة.



وهبط المؤشر ناسداك المجمع 29.66 نقطة أو 0.39% إلى 7607.35 نقطة.