هيومان رايتس ووتش تواصل "الكذب".. وفيديو يكشف حجم التضليل في تقاريرها

عرضت فضائية "extra news"، تقريراً للرد على منظمة هيومان رايتس ووتش، والتى تدّعى وقوفها فى صف حقوق الإنسان لكنها تتخذها دوماً ذريعة لهدم الأوطان.



وأشارت الفضائية إلى أن منظمة هيومان رايتس ووتش، تتبع معايير مزدوجة، وأن موقع "American thinker"، أصدر تقريراً عن ابتعاد المنظمة عن الشفافية، متهماً إياها بحالة الشيزوفرينيا والكيل بمكيالين تجاه قضايا حقوق الإنسان.



- كيف تزدوج المعايير فى هيومان رايتس ووتش؟



تعتمد فى جمع البيانات على وسيلة واحدة وهى "الشهود" تأخذ شهادات جانب واحد فقط.



لا تستمع لاى شهادات من الجيش أو الشرطة أو المؤسسات الموجودة بالدولة.





لا تبحث فى خلفيات الشهود السياسية والاجتماعية ودوافعهم الحقيقية وراء شهاداتهم.



وتعتمد المنظمة تجاهل بعض الانتهاكات فى دول معينة، وعدم كتابة أى تقرير عن أعمال العنف والقمع التى أعقبت الانتخابات فى إيران، وانتهاكات حوق الإنسان ضد الفلسطينيين من جانب القوات الإسرائيلية، المعاملات غير الإنسانية والجرائم الممنهجة التى يمارسها النظام القطرى ضد مواطنيه، الجرائم العنصرية وغير الآمية التى يقوم بها النظام التركى ضد معارضيه ومواطنيه، الانتهاكات العنصرية التى تحدث يومياً فى أمريكا ضد السود والمهاجرين من أمريكا اللاتينية وآسيا.



تقوم بنشر الأخبار الكاذبة

نوفمبر 2018: رفضت السعودية تقارير عن التعذيب والتحرش الجنسى نشرتها منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، ووصفتها بأنها "لا أساس لها".



يونيو 2017: نشرت تقارير تفيد بأن الإمارات تدير شجوناً سرية فى جنوب اليمن تنتهك فيها أبسط حقوق الإنسان، فى حين نفت الإمارات ذلك معتبرة أن الانتهاكات هى محاولة لتشويه سمعة التحالف العربى الذى يسعى إلى إنقاذ الشعب اليمنى



فى يونيو 2015: انتقدت الحكومة الليبية بعض ما جاء فى تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حول ما وصفته بـ"تفشى ظاهرة تعذيب المحتجزين والاعتقال التعسفى فى سجون الحكومة".



تركز فى تقاريرها على الهجوم على مؤسسات الدولة: حيث أنها فى تقاريرها تنتقد ما يقوم به الجيش فى العملية الشاملة سيناء دون أى انتقاد لوجود جماعات إرهابية أو خطر من الميليشيات المسلحة على حياة وأمن المواطنين



رداً على هيومان رايتس ووتش:



مصر تواجه الإرهاب داخل سيناء وبعض المحافظات



مصر تواجه عمليات إرهابية ضد الأمن والمدنيين



مصر قامت بعملية تطهير شاملة لسيناء من الإرهاب



مصر لم تكتف بمواجهة الإرهاب عسكريا بل وضعت استراتيجية شاملة لإعادة التنمية بسيناء



المتحدث العسكرى يشدد على اتخاذ جميع التدابير القانونية لمراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان



المتحدث العسكرى يؤكد أن الإجراءات المتبعة تتضمن تحديد الوقائع التى شارك فيها العنصر الإرهابى



تحديد 50 حالة اعتقال تعسفى بينها 39 حالة فى أماكن مجهولة "غير منطقى"



التعامل مع جميع المحتجزين يجرى وفقا لقواعد القانون الدولى وحقوق الإنسان ولا يتم التعدى عليهم



من المنطقى أن يتوفى بعض المحتجزين بسبب حالة صحية كانوا يعانون منها قبل دخولهم السجن



السجون المصرية تسمح بالمتابعة من جانب المنظمات الحقوقية



المنظمات الحقوقية لم ترصد أى حالات قتل للمحتجزين خارج نطاق القضاء



تقرير المنظمة يستند إلى معلومات غير صحيحة



التعامل مع العناصر المتورطة فى أعمال إرهابية يجرى بشكل قانونى ويتم تقديمهم للمحاكمات وفقا للقوانين المصرية



التقرير يشير إلى أن "ولاية سيناء" تهاجم المدنيين بذريعة تعاونهم مع الأمن والإبلاغ عن تحركات الإرهابيين





هذه الوسيلة تبث الرعب والخوف فى نفوس كل من يريد التعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية



وصف التقرير أن ما يحدث فى سيناء صراع هو وصف غير مناسب وما يحدث بسيناء هو مواجهة صريحة للإرهاب



الاستخبارات رصدت العديد من البؤر الإرهابية التى تسعى لاستهداف مدنيين ومنشآت حيوية



الاستخبارات رصدت دعماً خارجياً للجماعات الإرهابية سواء بالتمويل المادى أو المعلوماتى أو الأسلحة المتقدمة



الإشارة إلى أن مرسى وجماعته ليس لهم علاقة بالتصعيد فى سيناء أم غير صحيح



البلتاجى ظهر أمام وسائل الإعلام معلناً أن ما يحدث فى سيناء سيتوقف لحظة عودة مرسى للحكم





المتهم صفوت حجازى وجه تهديدات من على منصة رابعة قائلاً:"من يرش مرسى بالمياه نرشه بالدم"





تنوع مصادر السلاح المصرى، ومصر أبرمت صفقات سلاح مع فرنسا وروسيا





ملف العلاقات العسكرية بين مصر والصين شهد تطوراً ملحوظا لدفع التعاون العسكرى فى مجال التصنيع والتدريب المشترك



التقرير تضمن أرقاماً وبيانات يعود مصدرها للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات وهى منظمة تتبع الجماعة الإرهابية التقرير ينطوى على تجاهل تام لجميع عمليات الإرهاب والقتل والفوضى التى تقع فى سيناء على يد المجموعات الإرهابية



القوات المسلحة قدمت دعماً للدولة من خلال الإشراف على تنفيذ 312 مشروعاً تنموياً فى جميع المجالات



القوات المسلحة أشرفت على مشروعات تنموية للارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية وتوفير فرص العمل بسيناء



القوات المسلحة نجحت فى تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية وتوفير الأمن والسلم الاجتماعى





فى 2014 قرر وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسى تصعيد النهج الأمنى فى شمال سيناء لاحتواء التهديد الإرهابى.



رجال القبائل البدوية فى سيناء يشاركون فى جهود مكافحة الإرهاب.



إضافة إلى عمليات مكافحة الإرهاب تتواصل جهود التنمية بالتوازى فى شمال سيناء.



الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أكملت 134 مشروعاً بقيمة 175 مليار جنيه فى شبه جزيرة سيناء.