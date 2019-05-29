البابا تواضروس يستقبل لجنة العلاقات بين الكنيستين القبطية والروسية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعضاء لجنة العلاقات بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والروسية الأرثوذكسية، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



جاءت زيارة اللجنة لقداسة البابا بعد لقائها الثالث الذي دام لمدة يومين بالقاهرة في ضيافة الكنيسة القبطية.



ويمثل الكنيسة القبطية في لجنة العلاقات القبطية الروسية: أصحاب النيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنچلوس والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا كيرلس الأسقف العام لإيبارشية لوس أنچلوس، والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، والراهب دَاوُدَ الانطوني، وإسحق عجبان وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات.