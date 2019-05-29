هيثم أحمد زكي ينفي مشاركته في "كلبش 3"

نفى الفنان هيثم أحمد زكي ما تردد مؤخرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول فكرة ظهوره بطريقة الفلاش باك، ضمن أحداث حلقات الجزء الثالث من "كلبش3" للفنان أمير كرارة.



وحول المسلسل قال: "سعدت كثيرًا بردود الفعل الإيجابية حول الشخصية التي سميت بـ"عاكف الجبلاوي"، فكانت الفيد باك جيدة للغاية حوله، وأنا استمتعت بالمشاركة في هذا العمل، الذي انتهى بالنسبة لي بإعدام هذه الشخصية لما قدمه من غباوة في القلب خلال كل مشاهده، حيث إنه قتل عائلته تقريبًا بالكامل سواء بالسلاح أو بغبائه".



واختتم قائلًا: "فكرة مشاركتي في الجزء الثالث بالتأكيد غير حقيقية فالشخصية انتهت تمامًا بإعدامها".

