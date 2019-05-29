براتب يصل لـ3 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 30 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات الخدمات المصرفية بالمعادي الجديدة بالقطاع الخاص، حيث حددت الشركة راتب يصل إلى 3 آلاف جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 30 أخصائي تحصيل، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 23 إلى 30 سنة، وذلك براتب يتراوح من 2500 جنيه، إلى 3000 جنيه.

وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين اجتماعي، وتأمين صحي، وعمولة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01100883988، والتواصل مع المدير المسئول هيثم الشناوي، أو التوجه لمقر الشركة في 4 هـ4، تقسيم اللاسلكي، المعادي الجديدة.