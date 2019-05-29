فرقة المنيا للموسيقى العربية تتألق فى يوم المحبة والوفاء

شارك فرع ثقافة المنيا فى احتفالية "يوم المحبة والوفاء" بنادى القوات المسلحة، وذلك فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تأكيد أواصر المحبة وترسيخ قيم المواطنة وقبول الآخر.



وقدمت فرقة الموسيقى العربية لقصر ثقافة المنيا عرضًا فنيًا متميزًا وتغنت الفرقة بأروع الألحان منها "كوكتيل دينى، أغانى "رمضان جانا، والله لسة بدرى، ابعت لى جواب، وأنا كل ما أقول التوبة، أما براوة" مع المايسترو الكبير الفنان أحمد الدسوقى، وذلك بحضور واعظات الأوقاف وراهبات الكنائس والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



يشار إلى أن فرقة الموسيقى العربية بالمنيا تكونت عام 1997م، بدأت في المشـاركة الفاعلة في مهرجانات الموسيقى العربية التي تقام سنويًا وحصدت أيضا العديد من الجوائز المتنوعة.