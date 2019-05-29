"الإحصاء": مصر تخلصت من 465 مليار جنيه من ديونها خلال 8 أشهر

أظهر تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر تخلصت مما يقارب نصف تريليون جنيه من ديونها خلال 8 أشهر، بعد أن سددت 464.9 مليار جنيه أقساط وفوائد ديون داخلية وخارجية خلال الفترة بين شهري يوليو - فبراير 20182019، مقابل 406.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 58.7 مليار جنيه.

وأضاف الإحصاء، في تقرير حصلت عليه "الدستور"، أن إجمالي فوائد الديون التي تم سدادها بلغ 288.1 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر من العام 2018-2019 مقابل 247 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة بلغت قيمتها 41.1 مليار جنيه.

فيما قدرت قيمة أقساط الديون التي انتهت الحكومة من سدادها بـ 176.8 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر من العام 20182019 مقابل 159.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بزيادة قدرها 17.6 مليار جنيه خلال عام.

وبلغ حجم الديون الخارجية المسددة 52 مليار جنيه منهم 24.9 مليار جنيه وجهت لسداد أقساط القروض والديون الداخلية و27.1 مليار جنيه لسداد فوائد الديون والقروض الخارجية.

بينما استحوذت الديون الداخلية علي النصيب الأكبر من الديون المسددة، والتي بلغت قيمتها 412.9 مليار جنيه انتهت الحكومة من سدادها خلال ثمانية أشهر العام 2018-2019، توزعت بين 151.9 مليار جنيه أقساط ديون، و261 مليار جنيه فوائد ديون داخلية.