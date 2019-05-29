نهاية مذلة.. أسرار عملية "صقور مصر" لتسلم هشام عشماوي

تسلمت مصر الإرهابى هشام عشماوى من الجيش الوطنى الليبى، وذلك خلال زيارة الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة إلى ليبيا.



كما تسلمت مصر من الجيش الليبى أحد الإرهابيين شديدى الخطورة ويدعى «بهاء على على عبدالمعطى»، الذى نفذ بعض العمليات الإرهابية فى الإسكندرية.



وقالت مصادر قضائية إن «عشماوى» سيتم استجوابه من قبل الجهات الأمنية والمسئولة، على رأسها نيابات أمن الدولة العليا والمدعى العسكرى، باعتبارها جهات القضاء المسئولة عن قرار ضبطه وإحضاره.



وأوضحت أن «عشماوى» ستعاد محاكمته فى عدة قضايا متهم فيها، من خلال مذكرات رسمية من النيابة للمحاكم العادية والقضاء العسكرى، وذلك لمحاكمته وتقديمه للعدالة على الجرائم التى ارتكبها.



وأضافت: «ستتم محاكمته وفقًا للقوانين المنظمة للجرائم التى ارتكبها، ولن يستغرق ذلك وقتًا طويلًا، لأنه ستتم إعادة محاكمته منفردًا فى تلك القضايا دون وجود متهمين آخرين».





ارتداؤه سماعات «إجراء أمنى».. وتحقيقات ليبيا وراء تأخر تسليمه



قالت مصادر عسكرية وأمنية إن الطائرة الحربية التى أقلت «عشماوى» هبطت فى صالة ٤ بمطار القاهرة الدولى المخصصة للطائرات الخاصة وليس فى مطار عسكرى، كون عملية تسلمه ونقله «مخابراتية» وليست «عسكرية»، وذلك «دون طلقة رصاص واحدة».

وأضافت المصادر، لـ«الدستور»، أن «حالة شديدة من السرية فُرضت حول العملية، التى لم يكن يعلم بأى من تفاصيلها موظف واحد فى المطار، حتى تلقوا أوامر بأن طاقمًا إعلاميًا مصريًا سيغطى حدثًا مهمًا دون الكشف عن تفاصيله، وهو ما تبعه نزول الإرهابيين من طائرة حربية بعد ساعة ونصف الساعة من وصول طائرة الوزير عباس كامل، وذلك رفقة مجموعة من رجال الـGIS، وهى قوة خاصة تابعة للمخابرات».



وأرجعت ظهور «عشماوى» ومن معه معصوبى الأعين، بالإضافة إلى وضع سماعات على آذانهم وتقييد أياديهم داخل الطائرة الحربية، إلى أنه «إجراء احترازى للمجرمين والإرهابيين الخطرين»، وذلك حتى لا يسمعون ما يدور حولهم من أحاديث لقوات التأمين.



وكشفت عن إجراء الكشف الطبى على «عشماوى» من قبل الأمن المصرى قبيل تسلمه، ثم بدلوا ملابسه بأخرى قبل وصوله إلى القاهرة، مشيرة إلى تعرضه لإصابة فى قدمه اليسرى خلال مواجهة مع الجيش المصرى فى سيناء، تطلبت إجراءه عملية جراحية وتركيب شريحة بلاتين فى تلك القدم.



وقالت إنه لم يتم التعرف إذا ما كانت العملية الجراحية التى خضع لها «عشماوى» أُجريت فى مصر أو دولة أخرى، موضحة: «الجراحة- كما أظهرها الفحص- لم تتم فى مكان به تجهيزات متطورة، ويبدو أنها تمت داخل مكان صغير، ربما عيادة، لأنها لم تكن ناجحة».



وفسرت ذلك بالقول: «طبيعة الإصابة التى تعرض لها الإرهابى عشماوى كانت تتطلب زراعة عظام، غير أن من أجراها اكتفى بتركيب شريحة البلاتين لتثبيت القدم المكسورة، وهو الأمر الذى أثر على حركته».

وقالت مصادر ليبية إن ما أخر عملية تسليم الإرهابى هشام عشماوى إلى نحو ٧ أشهر منذ القبض عليه فى أكتوبر الماضى، هو إجراء تحقيقات معه بقاعدة تابعة للجيش الليبى أدلى خلالها بمعلومات مهمة وأدلة ملموسة حول الجماعات الإرهابية التى كان على علاقة بها.



وأوضحت أن تلك الاعترافات طالت كيانات وشخصيات أجنبية وعربية متورطة فى دعم وتمويل تنظيمات إرهابية فى المنطقة، خاصة فى مصر وليبيا، وشخصيات ليبية رفيعة المستوى، بجانب تفاصيل تنقلاته بين عدة دول فى المنطقة، وعلى رأسها السودان وليبيا ومصر ودول أخرى.



وأضافت المصادر الليبية «هشام عشماوى ارتكب جرائم على أراضينا وضد أفراد الأمن الليبى، واستغل بلادنا لشن هجمات إرهابية على مصر والتخطيط لهجمات على دول أخرى، لذا كان لا بد من التحقيق معه ومحاكمته فى ليبيا، لكن التنسيق بين القيادتين الليبية والمصرية توصل إلى تسليمه لمحاكمته عسكريًا فى مصر، التى تدعم قيادتها السياسية الجيش الوطنى الليبى أمام العالم كله».





متورط فى 54 عملية إرهابية أبرزها «هجوم الكتيبة ١٠١»



وقع هشام عشماوى فى قبضة القوات المسلحة الليبية خلال عمليتها العسكرية لتحرير مدينة «درنة» فى أكتوبر ٢٠١٨، وهو ضابط صاعقة مفصول من الخدمة بالقوات المسلحة، وكان يكنى «أبوعمر المهاجر» بين أوساط الإرهابيين.

«عشماوى» شغل منصب أمير جماعة تدعى «المرابطين» تابعة لتنظيم «القاعدة» الإرهابى، وكان المسئول العسكرى فيما يُعرف بـ«مجلس شورى ثوار درنة» الإرهابى، كما أنه المسئول عن التخطيط والمشاركة والتنفيذ فى العديد من العمليات الإرهابية.

وتتخطى جرائم «عشماوى» نحو ٥٤ عملية إرهابية أبرزها: محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، واستهداف «الكتيبة ١٠١- حرس حدود»، واستهداف كمين الفرافرة الذى أسفر عن استشهاد ٢٨ ضابطًا ومجندًا، والمشاركة فى عملية الهجوم على كمين «كرم القواديس» قبل انشقاقه عن تنظيم «أنصار بيت المقدس» سابقًا.

وتورط «عشماوى» أيضًا فى هجوم «عرب شركس»، حيث استهدف قوات الأمن فى القليوبية واشتبك معهم، وهو المتهم التاسع بأمر إحالة المتهمين فى قضية «أنصار بيت المقدس» المنظورة حاليًا أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا.



كما أنه متورط فى تفجير مديريتى أمن القاهرة والدقهلية واستهداف مقار أمنية وعسكرية، وأصدرت محاكم عسكرية أحكاما غيابية بإعدامه.



فى السياق ذاته، علمت «الدستور» أن الفترة المقبلة ستشهد تسلم القاهرة من السودان قيادات إرهابية وتابعة لجماعة الإخوان، مدرجة على قوائم الارهاب ومحكوم عليها غيابيًا، فى ظل التنسيق على أعلى مستوى بين البلدين، وزيارة رئيس المجلس الانتقالى السودانى عبدالفتاح البرهان القاهرة الأسبوع الماضى.



أهالى الأبطال: تسلم هشام عشماوى أثلج صدورنا.. ونحلم بالقصاص ليرتاحوا فى قبورهم



امتلأت بيوت الشهداء بالفرحة والزغاريد، مساء أمس، عقب تسليم ليبيا الإرهابى هشام عشماوى للسلطات المصرية.



وعبّر أهالى الشهداء عن سعادتهم الكبيرة بهذا الخبر، متمنين أن يروا الإرهابى الدولى وهو ينال عقابه.



وقالت منار محمد سليم، أرملة الشهيد أحمد منسى، إنها استقبلت الخبر بالفرحة الشديدة مثل جميع البيوت المصرية، مؤكدة: «يحدث إنجاز ضخم كل يوم فى مصر فى شتى المجالات، فى التعليم والصحة أو القبض على الإرهابيين والمجرمين.. أرى مصر على الطريق الصحيح».



وأضافت أرملة الشهيد، لـ«الدستور»: «خلدنا إلى النوم ونحن سعداء، وألقيت نظرة على صورة زوجى الشهيد.. من المؤكد أنه سعيد الآن»، مشيرة إلى أن الشهيد «منسى» كان يكره «عشماوى» ويتعجب بسبب التحوّل الذى طرأ على شخصية هذا الإرهابى الذى كان ضابطًا يومًا ما.



وأكدت أنها تتمنى رؤية لحظات تنفيذ حكم الإعدام على «عشماوى»، كما تتمنى أن يتم القبض على كل إرهابى يريد الخراب والدم.



ولفتت إلى أن الشهيد كان يحكى لها كثيرًا عن «عشماوى» قبل ثورة يناير، فقد كان زميله فى الكلية الحربية ويكبره بعام واحد.



وأشارت إلى أن ابنها «حمزة» ١١ عامًا لاحظ حالة الفرح التى سيطرت على الأسرة عقب تسليم «عشماوى»، وظل يسألها عن أسباب انحراف هذا الإرهابى ووصوله لهذا المصير المخزى، فأوضحت له الفارق بين الوطنية والخيانة.



وتابعت «منار» أن ابنها أصر بعد ذلك على أن يشرح حديث أمه لأخته الصغيرة «علياء» ٦ سنوات، مؤكدة أنها ستحكى لابنها «على» ٤ سنوات، الذى لم ير والده، عن بطولات أبيه وعن خسة الإرهابيين.



كما قالت: «أشعر بأن مصر أعطت عيدية لأولادى لتدخل السرور إلى قلوبهم وتعوض غياب والدهم، بعد أن ثأرت من هذا الإرهابى الخسيس الذى أهدر دماء زملائه».



من جهتها، قالت والدة الشهيد النقيب إسلام مشهور، إنها زغردت عندما علمت بخبر تسليم «عشماوى» للسلطات المصرية، كما زغردت عندما رأت ابنها شهيدًا، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لأنه أوفى بوعده وثأر للشهداء.



وأكدت والدة الشهيد أنها لم تستطع النوم بسبب الفرحة بالقبض على الإرهابى الذى حرمها من ابنها، مضيفة: «أكرمنى الله بهذا الخبر، وأقول لابنى الشهيد إنه آن الآوان لكى يرتاح فى جنته».



وشددت على أنها لن تهدأ حتى يحاكم «عشماوى» فى ميدان عام ليراه أهالى الشهداء ويشعرون بالانتصار.



بدورها، علقت مروة هشام بركات، ابنه النائب العام الشهيد هشام بركات، على نبأ تسليم الإرهابى «عشماوى»، وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، وكأن الشهيد يخاطب الإرهابيين: «كنتم قد أفسدتم علىّ دنياى وحرمتم عائلتى منّى وأكسبتمونى لقب الشهيد الصائم البطل، وأكسبتم عائلتى لقب عائلة الشهيد البطل، فقد أفسدت عليكم دنياكم وآخرتكم»، وقالت فى منشور آخر: «ولسّة الدور جاى على يحيى موسى».



أما مروة محمود قنصوة، أرملة الشهيد العقيد أحمد عبدالنبى، فوجهت الشكر للقوات المسلحة التى لا تنسى حق أبنائها من الشهداء وتطهر البلاد من هذه العناصر المتطرفة، مؤكدة أنها تابعت لحظات تسليم الإرهابى على التليفزيون، وأحست بأن القصاص قد تحقق.



وأضافت «قنصوة» أن أبناءها شعروا بفرحة شديدة عندما رأوا الإرهابى فى قبضة السلطات المصرية، لأنه لن يتسبب فى موت مزيد من الآباء.



وقالت دينا أسامة، زوجة الشهيد أحمد فؤاد حسن، إنها شعرت بالانتصار بمجرد سماعها خبر تسليم «عشماوى»، متمنية أن ينال العقاب المناسب لجرائمه.



وأضافت زوجة الشهيد أن ابنها «إياد» كان يشعر بالحزن منذ وفاة والده، ولكنه شعر لأول مرة بالسعادة بعد تسليم «عشماوى» الذى كان سببًا فى استشهاد والده وغيره من الأبطال.



وأشارت إيمان الغريب، والدة الشهيد شريف محمد عمر، إن لحظة تسليم هذا الإرهابى لمصر كانت بمثابة عرس لابنها الشهيد.



وأضافت والدة الشهيد أنه على الرغم من وفاة شقيق الشهيد منذ أيام، فإن نبأ سقوط «عشماوى» أشعر الأسرة بفرحة القصاص، مؤكدة أنها فخورة بأن بيتها كان يضم اثنين من خير أجناد الأرض، إذ إن شقيق الشهيد المتوفى مؤخرًا من أبناء الجيش المصرى أيضًا.



منى الفار، أرملة الشهيد العقيد أركان حرب محمد سمير إدريس، قائد الكتيبة ١٠١، قالت إن زوجها الشهيد قال لها إنه خدم فى تلك الكتيبة لكى يأخذ بثأر زميله الشهيد المقدم هشام عبدالعال، وحقق حلمه واستشهد وهو يثأر للشهداء.



وأوضحت «الفار» أن الشهيد كان يحكى لها كثيرًا عن «عشماوى» باعتباره نموذجًا لمن يبيع قضية بلاده وأرضها طمعًا فى جنى ثروة هائلة أو الحصول على سلطة أكبر، وأصبح فى النهاية رجل عصابات وفأرًا فى الجبال، بدلًا من أن يكون قائدًا لجنود يحمون بلادهم.



وأكدت أنه على الرغم من أن هذا الإرهابى لم يقتل زوجها، لكنها شعرت بالانتصار، لأن «عشماوى» كان يدرب الإرهابيين وينفذ عمليات مسلحة ضد قوات الشرطة والجيش، موضحة أنها كغيرها من أهالى الشهداء شعرت بالفخر لقدرة الجيش على ضبط الهاربين منه حتى وإن كانوا فى دولة أخرى.



وقال والد الشهيد ملازم أول أحمد خالد زهران، ابن الدفعة ١٠٩ حربية، الذى استشهد فى استهداف مدرعة بسيناء بعد تخرجه بعدة أشهر على يد مجموعة إرهابية، إن رؤيته «عشماوى» مكبلًا مساء أمس بعد تسمله أشعرته بأن جزءًا من حق ابنه قد استرد.



وأكد أنه كان يتمنى أن يكون بصحبة رجال القوات المسلحة أثناء ترحيل «عشماوى» ليلقنه درسًا بنفسه، مشيرًا إلى أن ابنه مثال للنبل، وأن هذا الإرهابى مثال للخسة.

