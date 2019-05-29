محافظ أسوان يوجه القائمين على تقدير درجات طلاب الصف الأول الثانوى بتحرى الدقة

وجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مسئولى التربية والتعليم بضرورة التأكيد على القائمين بتنفيذ أعمال التصحيح الخاصة بتقدير درجات طلاب الصف الأول الثانوى ضمن منصة الامتحان الإلكترونى بتحري الدقة والشفافية الكاملة فى رصد الدرجات بما يحقق مصلحة الطالب فى مختلف المواد الدراسية بالشكل المطلوب.



وطالب محافظ أسوان، ببذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة، حتى يتم إعلان النتائج فى الوقت المحدد لها بما يحقق معه طمأنة الطلاب وأولياء الأمور، خاصة فى ظل تطبيق هذه المنظومة التعليمية الجديدة لأول مرة خلال العام الحالي.



من جانبه تفقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، يرافقه مدير عام التعليم العام لجان تقدير درجات الصف الأول الثانوى إلكترونيًا، وذلك بمقر مدرسة أسوان الثانوية بنات للاطمئنان على سير العمل.



وأشاد الفيومى بالجهد المبذول من قبل المصححين، وأيضًا بالسرعة والانضباط فى طريقة العمل المنظمة داخل لجان التصحيح، لافتًا إلى أن طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون الإمتحان إلكترونيًا، وكذلك التصحيح يتم إلكترونيًا، حيث بلغ عدد المدارس المجهزة والمستهدفة 32 مدرسة، ومعظمها استطاع الدخول على منصة الامتحان طوال الفترة الماضية بنسبة 100%.