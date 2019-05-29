السعودية تدعو العالم الإسلامي إلى رفض تدخل إيران في شئون الدول الأخرى

دعا وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، في جدّة اليوم الأربعاء، العالم الإسلامي إلى رفض "تدخّل" إيران في شئون دول أخرى في المنطقة، وبينها اليمن، وذلك في اجتماع لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في جدة.



وقال العساف في كلمته أمام وزراء خارجية دول المنظمة التي تضم 57 عضوًا بينها إيران، إنّ "دعم" طهران للمتمردين في اليمن "دليل" على "التدخل في الشئون الداخلية للدول، وهو أمر يجب أن ترفضه منظمة التعاون الإسلامي".