طالب يحاول الانتحار فى البحيرة لمروره بأزمة نفسية

أقدم شاب مقيم بمدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة على الانتحار وتناول الحبة السامة من حبوب حفظ الغلال ما تسبب فى إصابته بحالة تسمم فسفورى، وتم نقل المصاب لمركز السموم بمستشفى إيتاى البارود المركزى تحت تصرف النيابة.



وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارا من الرائد أحمد أباظة رئيس مباحث مركز شرطة شبراخيت بوصول "محمد ع ا"٢١ سنة مقيم بندر شبراخيت لمستشفى شبراخيت المركزى مصاب بحالة ادعاء تسمم إثر تناوله قرص غلة بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، وتم عمل إسعافات أولية له داخل مستشفى شبراخيت العام وتحويله لمركز السموم بمستشفى إيتاي البارود لمتابعة حالته.



وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.