نادي قضاة مصر يكرم حفظة القرآن الكريم

كرم نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، 11 قاضيًا من حفظة القرآن الكريم كاملًا، وثلاث من زوجات القضاة، وثلاثة من أبناء القضاة في المسابقة التي نظمها النادي وأجريت على مدار ستة أيام من شهر رمضان المبارك.



وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، في بيان اليوم الأربعاء، إن المسابقة كرمت أيضًا زوجة قاض من حفظة نصف القرآن الكريم و7 من أبناء القضاة، وكذلك قاض وزوجة قاض و3 من حفظة ثلث القرآن الكريم، وقاض آخر وزوجتين و5 أبناء من حفظة 5 أجزاء، بالإضافة إلى زوجة وتسعة أبناء من حفظة 3 أجزاء من القرآن، بالإضافة إلى تكريم 31 من أبناء القضاة (من سن 5 إلى 11 سنة) من حفظة جزء عّم.