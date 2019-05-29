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الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:57 م

محافظ كفرالشيخ: لا استثناءات في قبول الدفعة الجديدة للصف الأول الابتدائي

محافظ كفرالشيخ الدكتور
محافظ كفرالشيخ الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه
أ ش أ
dostor.org/2648131

أكد محافظ كفرالشيخ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، أنه لا يوجد استثناءات في قبول الدفعة الجديدة للصف الأول الابتدائي ولو ليوم واحد أو تقسيم جغرافي.

وقال محافظ كفرالشيخ، في تصريحات اليوم الأربعاء إن عدد المدارس يبلغ 827 مدرسة، وإجمالي عدد الفصول للصف الأول الابتدائي لعام 2019-2020م، يبلغ 1486 فصلا بإجمالي 83918 تلميذا بالصف الأول الابتدائي.

وأضاف أن على أولياء أمور الطلاب الوافدين، التقدم بالأوراق والمستندات للالتحاق بالإدارة التعليمية لمراجعة وتسجيل البيانات وقبولها أو رفضها إلكترونيًا، والإعلان عن أماكن شاغرة بالمدارس والإدارات التعليمية التي يتم فيها فتح فصول للصف الأول الابتدائي طبقًا للكثافات المتاحة.

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