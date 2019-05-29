القاهرة : الخميس 30 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
عالم
الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:53 م

عضو تنفيذية منظمة التحرير: حرية الشعب الفلسطيني ليست للبيع

حنان عشراوي
حنان عشراوي
أ ش أ
dostor.org/2648129

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن "الشعب الفلسطيني الذي يكابد ظلم الاحتلال الإسرائيلي ليس مطالبًا بإيجاد طرق للتعايش مع سياسات وإجراءات محتله غير القانونية، ولا يقبل أن يلام أو يعاقب بسبب إصراره على المطالبة بحقوقه المشروعة.

جاء ذلك خلال لقاء عشراوي اليوم الأربعاء، وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية أندرو موريسون، والقنصل العام البريطاني السيد فيليب هول.

وأكدت عشراوى على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية في الوصول إلى حل دائم يضمن العدالة والحرية والسلام للشعب الفلسطيني، ويحمل إسرائيل التبعات القانونية اللازمة لسياساتها غير الشرعية".

وتم خلال المقابلة استعراض آخر التطورات السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية، بما في ذلك العقبات التي تواجه جهود المصالحة وأهمية التغلب على أسباب استمرار الانقسام، كما استعرضت عشراوي السياسات الأحادية وغير القانونية الأمريكية والهجمة الاقتصادية على القيادة والشعب الفلسطيني، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والمؤسسات المقدسية، والآثار الاقتصادية والسياسية الخطيرة للخطوات الإسرائيلية غير القانونية، خاصة استمرارها في قرصنة أموال المقاصة والعائدات الضريبية، مؤكدة على موقف القيادة الفلسطينية الرافض للقرصنة الإسرائيلية والمطالبة بالأموال الفلسطينية المحتجزة كاملة غير منقوصة.

وتناولت عشراوي "ما وصفته" محاولة الإدارة الأمريكية بصرف النظر عن القضية السياسية المركزية واستبدالها بالوهم التنموي الاقتصادي تحت حراب الاحتلال وأضافت: "الإدارة الأمريكية تريد تطبيع علاقات إسرائيل الإقليمية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وتحاول من خلال بيع وهم التنمية تحت الاحتلال والاستعمار أن تنهي القضية الوطنية الفلسطينية وتلغي المرجعيات الدولية وتقوض أسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة." وشددت على مسئولية المجتمع الدولي في التصدي لهذه المحاولات.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ أقل من شهر

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

"الوطنية للإعلام" تستنكر منع فريق عمل "تايم سبورت" من تصوير استاد الدفاع الجوى

وزير الخارجية الليبي: هشام عشماوي مالك المفاتيح الإرهابية في مصر وليبيا

"الأرصاد" تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

من داخل ليبيا.. فيديو حصري من عملية تسليم الإرهابي هشام عشماوي

ads
الأكثر قراءة

مسلسل "زي الشمس" أحداث الحلقة 24

نهاية مذلة.. أسرار عملية "صقور مصر" لتسلم هشام عشماوي

وفاة مدير أمن أسيوط متأثرا بإصابته في حادث مروري

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

ألبومات الصور

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

طقس حار بشوارع مصر

صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رياضة

تشيلسي يتوج بلقب الدوري الأوروبي بفوزه على أرسنال 4-1

"هازارد" يسجل هدفين خلال مباراة نهائي الدورى الأوروبي

أرسنال يحرز هدفًا في مرمي تشيلسي

نجم الساعة

محمد عبدالرحمن: قدمنا «وجبة كوميدية» وجدت طريقها إلى قلوب المشاهدين فى «الواد سيد الشحات»

الأكثر قراءة

مسلسل "زي الشمس" أحداث الحلقة 24

نهاية مذلة.. أسرار عملية "صقور مصر" لتسلم هشام عشماوي

وفاة مدير أمن أسيوط متأثرا بإصابته في حادث مروري

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

الرئيس نيوز

الملك سلمان يصدر عفوًا عن 280 سجينًا بمناسبة شهر رمضان

انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في جدة بمشاركة مصرية

من داخل ليبيا.. لقطات جديدة لعملية تسليم الإرهابي هشام عشماوي(فيديو)

الإمارات وأمريكا تعلنان بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي

"الوطنية للإعلام" تستنكر منع تصوير "تايم سبورت" لستاد الدفاع الجوي

كشكول

"التداوي" يهنئ طلاب الوادي الجديد الناجحين بالشهادة الإعدادية

رئيس الإسكندرية الأزهرية يتابع امتحانات الثانوية من معاهد برج العرب

اسناد مبني مستشفي الطوارئ الجديد بجامعة سوهاج الي جهاز الخدمة الوطنية

جامعة سوهاج تبحث سبل التعاون مع العربية للتصنيع

سوهاج الأزهرية: امتحانات اليوم مرت دون أى مشاكل

الأمصار

وفد "العجيلات" يدعو لوقف الاعتداء على طرابلس

تفتيش مركزي للشاحنات الغذائية شرق طرابلس

رئيس الأركان الأمريكي : روسيا تشكل خطرًا على حلف الناتو

الحدادي ظهير منتخب تونس ينضم للاتفاق السعودي

هيكينج مدرب جلادباخ السابق يتولى قيادة هامبورج

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

دراسات أثرية في أبوظبي تكشف تفاصيل الحياة قبل ثلاثة آلاف عام

شاب صيني يبيع كليته من أجل شراء آيفون.. والنتيجة: أصيب بالشلل

مصر للطيران تتسلم طائرتي دريملاينر الشهر القادم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الرياضة الجماعية تساعد فى تخطى تجارب الطفولة السلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎