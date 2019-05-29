تشيلسي يتوج بلقب الدوري الأوروبي بفوزه على أرسنال 4-1

توج فريق تشيلسي الإنجليزي بلقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه الكبير مساء اليوم الأربعاء، على مواطنه أرسنال بنتيجة 4-1، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب "باكو الأوليمبي" في عاصمة أذربيجان "باكو".

سجل رباعية تشيلسي البلجيكي إيدين هازارد "هدفين" في الدقيقتين 65 من ضربة جزاء و72، والفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة 49، والإسباني بيدرو رودريجز في الدقيقة 60، بينما أحرز هدف أرسنال الوحيد، لاعبه النيجيري أليكس أيوبي في الدقيقة 69.

وكان تشيلسي قد سبق له التتويج ببطولة الدوري الأوروبي مرة وحيدة عام 2013، فيما فقد أرسنال فرصة المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد خسارة اللقب اليوم، وكذلك لاحتلاله المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي، ليشارك أيضا في بطولة الدوري الأوروبي في العام المقبل.

