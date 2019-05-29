هشام عبد الخالق: "الممر فيلم حربي وكان نفسي أعمله من زمان"

عبر المنتج هشام عبدالخالق مالك شركة الماسة للإنتاج السينمائي، عن سعادته بإنتاج فيلم "الممر" والذي يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم.



وقال عبدالخالق في المؤتمر الصحفي الذي يقام حاليا في أحد فنادق القاهرة احتفالا بقرب عرض العمل: "كان نفسي أعمل من زمان فيلم حربي وبدأت مع أستاذ شريف عرفة من ٢٠١٦ وسألته هل ممكن نعمل فيلم حربي اتفقنا وروحنا الشؤون المعنوية علي وضع الفكرة والآليات وده شجعني، وفي الوقت نفسه اكتشفت إن التكاليف بتزيد بتطلع خارج المحسوب تماما".



وأضاف قائلا "مواقع التصوير كان اختيارها صعب جدا، وهو أول فيلم من ٢٠ سنة لم تتعد ميزانية الأجور للممثلين الحدود المعروفة، وهذا بسبب النجوم نفسهم".



"الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.



يشارك في بطولة الفيلم: أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبدالعظيم كضيوف شرف.