تامر علي: أغنية إعلان حماقي مع "وافتكرت" توارد أفكار

نفي تامر علي تلحين الأغنية التي قدمها المطرب محمد حماقي مؤخرًا في أحدث إعلاناته لصالح أحد المستشفيات.



وكتب علي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الناس اللي بتبعتلي إن إعلان محمد حماقي الجديد. دخول الإعلان شبه أغنيتي "وافتكرت" لكن مش أنا اللي عامله".



وأضاف: "أحب أوضح أحيانا بيكون في جمل قريبة جدا وده مش مقصود من الملحن هو بس متأثر بالجملة والمفروض إن حماقي كان ياخد باله لأنها برضو أغنيته".



والأغنية الأصلية للإعلان من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفي وتوزيع أحمد إبراهيم.