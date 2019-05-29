القاهرة : الخميس 30 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
عالم
الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:47 م

"القوات اللبنانية": موازنة 2019 جيدة ولكنها لا ترقى لما كنا نطمح إليه

رئيس حزب القوات اللبنانية
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
أ ش أ
dostor.org/2648121

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن مشروع موازنة عام 2019 الذي أنجزته الحكومة مؤخرا وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره، هو بحد ذاته أمر جيد، فضلا عن كونه أكثر تقدما عن الموازنات السابقة للبنان، غير أنه "لا يرقى إلى ما كنا نطمح إليه".

وأشار جعجع - في كلمة له عقب اجتماع تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) - إلى أنه يجب بذل المزيد من الجهد والعمل لتحسين الموازنة العامة، مشيرا إلى أن البندين الرئيسين فيها هما اكتتابات المصارف الذي سيؤمن دخلا للدولة بقرابة المليار دولار، والرسوم المستجدة على الواردات من الخارج (2% على السلع والمنتجات المستوردة) مؤكدا أنها أصبحت ضرورة انطلاقا من العجز الكبير في ميزان المدفوعات ومحاولة تشجيع وتدعيم الصناعة والمنتجات المحلية.

وأكد أن هناك العديد من البنود الإصلاحية الأخرى المفيدة التي يجب أن تشهد تقدما في العمل بها، مثل زيادة إيرادات التحصيل الجمركي عبر شراء أجهزة المسح الإلكترونية لمستوعبات البضائع بالموانئ للتأكد من طبيعة البضائع الواردة، وإغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية التي لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية لائحة بها ومراقبتها أمنيا من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، ورفع معدلات التحصيل الضريبي للضرائب المعمول بها حاليا ودونما فرض المزيد من الضرائب.

وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، قد انتهت أول من أمس الإثنين، من إنجاز موازنة عام 2019 وأحالتها إلى المجلس النيابي. حيث بلغت نسبة العجز مقارنة بالناتج المحلي 7.59% بالموازنة الجديدة، ووصل الإنفاق العام بها إلى 23 ألفا و340 مليار ليرة (15 مليارا و560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار).

من ناحية أخرى، أعرب جعجع عن استيائه الشديد من حملة التراشق والسجالات الحادة بين بعض مسئولي التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، على خلفية المناقشات المتعلقة بمطالبة وزير المهجرين غسان عطا الله (المنتمي للتيار) بمبلغ 40 مليار ليرة (نحو 27 مليون دولار) لموازنة وزارته خلال الجلسة الأخيرة من جلسات الحكومة لمناقشة مشروع الموازنة العامة، وتحول الأمر إلى تهجم وسجال شخصي طال وقائع وظروف الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت قرابة 15 عاما (1975 - 1990).

وقال:"آخر ما نريد أن يكون هناك أي إشكالية مع التيار الوطني الحر، ولو أننا نسعى إلى ذلك، لما كنا قد دعمنا وصول العماد ميشال عون (الزعيم التاريخي للتيار) إلى رئاسة الجمهورية.. وزراء القوات طرحوا المسألة بشكل تقني وأبدوا الرأي بالاعتراض على هذا المبلغ لعدم اقتناعهم بأسبابه، وبدلا من أن يكون الرد بشكل تقني، تحول الأمر إلى تهجم علينا".

وشدد رئيس حزب القوات اللبنانية على أن لبنان يواجه الآلاف من المشاكل التي تقتضي التعاون بين جميع القوى السياسية من أجل حلها، بما يحقق مصالح اللبنانيين، وليس العودة إلى الماضي. مضيفا: "نحن لم نوقع ورقة المصالحة مع التيار الوطني الحر لنعود ونختلف معه، وإنما لأننا مؤمنون بها وأمامنا العديد من المشكلات التي من الممكن أن نتعاون من أجل التوصل لحلول لها".

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ أقل من شهر

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

"الوطنية للإعلام" تستنكر منع فريق عمل "تايم سبورت" من تصوير استاد الدفاع الجوى

وزير الخارجية الليبي: هشام عشماوي مالك المفاتيح الإرهابية في مصر وليبيا

"الأرصاد" تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

من داخل ليبيا.. فيديو حصري من عملية تسليم الإرهابي هشام عشماوي

ads
الأكثر قراءة

مسلسل "زي الشمس" أحداث الحلقة 24

نهاية مذلة.. أسرار عملية "صقور مصر" لتسلم هشام عشماوي

وفاة مدير أمن أسيوط متأثرا بإصابته في حادث مروري

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

ألبومات الصور

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

طقس حار بشوارع مصر

صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رياضة

تشيلسي يتوج بلقب الدوري الأوروبي بفوزه على أرسنال 4-1

"هازارد" يسجل هدفين خلال مباراة نهائي الدورى الأوروبي

أرسنال يحرز هدفًا في مرمي تشيلسي

نجم الساعة

محمد عبدالرحمن: قدمنا «وجبة كوميدية» وجدت طريقها إلى قلوب المشاهدين فى «الواد سيد الشحات»

الأكثر قراءة

مسلسل "زي الشمس" أحداث الحلقة 24

نهاية مذلة.. أسرار عملية "صقور مصر" لتسلم هشام عشماوي

وفاة مدير أمن أسيوط متأثرا بإصابته في حادث مروري

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

الرئيس نيوز

الملك سلمان يصدر عفوًا عن 280 سجينًا بمناسبة شهر رمضان

انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في جدة بمشاركة مصرية

من داخل ليبيا.. لقطات جديدة لعملية تسليم الإرهابي هشام عشماوي(فيديو)

الإمارات وأمريكا تعلنان بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي

"الوطنية للإعلام" تستنكر منع تصوير "تايم سبورت" لستاد الدفاع الجوي

كشكول

"التداوي" يهنئ طلاب الوادي الجديد الناجحين بالشهادة الإعدادية

رئيس الإسكندرية الأزهرية يتابع امتحانات الثانوية من معاهد برج العرب

اسناد مبني مستشفي الطوارئ الجديد بجامعة سوهاج الي جهاز الخدمة الوطنية

جامعة سوهاج تبحث سبل التعاون مع العربية للتصنيع

سوهاج الأزهرية: امتحانات اليوم مرت دون أى مشاكل

الأمصار

وفد "العجيلات" يدعو لوقف الاعتداء على طرابلس

تفتيش مركزي للشاحنات الغذائية شرق طرابلس

رئيس الأركان الأمريكي : روسيا تشكل خطرًا على حلف الناتو

الحدادي ظهير منتخب تونس ينضم للاتفاق السعودي

هيكينج مدرب جلادباخ السابق يتولى قيادة هامبورج

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

دراسات أثرية في أبوظبي تكشف تفاصيل الحياة قبل ثلاثة آلاف عام

شاب صيني يبيع كليته من أجل شراء آيفون.. والنتيجة: أصيب بالشلل

مصر للطيران تتسلم طائرتي دريملاينر الشهر القادم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الرياضة الجماعية تساعد فى تخطى تجارب الطفولة السلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎